遭霸凌、強迫舔對方生殖器、肛門 山西男童想輕生

網傳對方孩子在他們家長代筆下，各自寫下一段對被害者的道歉話語。（取材自微博）

山西省大同市驚傳2名4年級學生對同班男孩進行性暴力與霸凌 事件，直到被霸凌學童小強（化名）向奶奶哭訴要輕生，小強父親根據兒子口述憤而寫下事件經過，告知校方才揭發此事。大同市教育局 據報後，連派工作組進駐學校，開展相關調查及關護工作，。

據新黃河此前報導，小強今年10歲，現就讀於大同市大成雙語學校四年級。9月16日晚，在得知上小學的兒子小強在校內遭遇同班兩位男生凌辱，涉及被毆打、強迫舔對方生殖器、肛門等惡劣行為後，小強父親根據兒子口述憤而寫下事件經過，並於當晚將此事告知校方。

9月17日，在校方安排下，三方家長在學校會面。同日，涉事兩位學生家長在小強父親打印的事件經過材料上，分別代其子寫下道歉話語並表示願承擔相關檢查費用。小強父親稱，在取得這份道歉資料後，他還要求對方家長及校方進行公開道歉，但未獲有效回應。9月23日，涉事學校大同市大成雙語學校校長回應，此事正處理當中。

報導說，小強父親表示，孩子不斷對他說不想活了，一開始他以為是學習壓力大造成，直到孩子去奶奶家哭訴時不小心說出，在奶奶不斷追問下講述了具體經過。「我認為學校也有責任，尤其是生活老師，未盡到對學生的監管監督作用，任由事態發展到不可挽回的地步。」

針對此事，網友表示，「已經是性侵 了」、「這已經不是霸凌了，是強姦犯罪」、「太可怕了，這孩子這輩子都忘不掉這種侮辱，他這輩子都會活在陰霾下」、「匪夷所思，怵目驚心，學校和老師都是死的嗎」、「希望嚴懲而不是未成年人保護法免於處罰」、「四年級就如此……再長大一點不就是惡魔」、「這是四年級的小學生能幹的出來的事，可想而知背後的家庭環境有多糟糕」。