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老闆重賞2萬拚酒 深圳男10分鐘灌2斤52度白酒致死

中國新聞組／北京24日電
小張當時留下的酒杯。（取材自南方都市報）
小張當時留下的酒杯。（取材自南方都市報）

深圳一名張姓男子參加公司聚餐時，卻在飯後突然倒地不起，送醫2周後宣告死亡。家屬經同事透露才知道，原來是老闆臨時起意要辦拚酒比賽，一群人10分鐘內狂灌2斤52度的白酒，導致張男酒飲酒過量致死的悲劇。深圳警方已介入此事。

南方都市報報導，據死者哥哥指出，弟弟小張就職於深圳市埋堆文化有限公司，7月15日晚間公司聚餐。聚餐時，小張在過度飲酒後倒地昏迷，後被120往附近的深圳軍龍醫院，醫院隨即下發了病重（危、死）通知書。相關通知書顯示，小張被初步診斷為「極嚴重的酒精中毒、吸入性肺炎、窒息、呼吸及心跳驟停。」在輾轉多家醫院後，8月3日，小張經搶救無效死亡。

張先生表示，「我弟弟在家其實酒量一般，但他在本身已經喝了酒的前提下還被起哄勸酒。」從同事處了解到，當時起哄勸弟弟喝酒的主要是公司老闆楊某某，「說拿出兩萬塊錢來，讓大家跟他拚酒，拼贏了就可以拿到這個錢。」拚酒的幾人中還包括老闆楊某某的司機，「一杯接一杯地喝，差不多十分鐘喝完了近2斤白酒。」

小張家屬提供的相關同事的聊天記錄顯示，當晚8點39分左右，有同事正在討論老闆發獎金拚酒的事，8點49分時，就有同事已曬出收到的老闆轉帳2222元截圖，，並對公司老闆楊某某表示感謝。「也就是這期間10分鐘左右的時間，弟弟在這10分鐘的時間裡面喝了不少白酒。」

張先生提供的相關聊天截圖顯示，事發第二天，公司一名負責人曾在37人的微信群組裡發消息稱，「由於昨天聚餐事件導致目前出現了一些不可控因素，公司今天起正式解散，目前公司正在積極處理昨天發生的突發事件。」

目前，深圳警方已介入此事。

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