把無知當時尚 模特踩八仙桌拍照 惹怒潮汕人 涉事公司道歉

「深圳時尚有力量」潮汕集結專題片中，模特兒腳踩潮汕祠堂八仙桌拍攝宣傳照，引發潮汕人不滿。（取材自羊城晚報）

近日，磁器CIQICHINA媒體品牌旗下獨立專案「深圳時尚 有力量」潮汕集結專題片中，出現模特腳踩潮汕祠堂八仙桌拍攝宣傳照，引發潮汕人不滿，認為褻瀆了潮汕文化，「把無知當時尚」，不能原諒。「磁器china」為此道歉，表示已刪除所有照片並反省，仍未平息眾怒。有學者批涉事者倫理教育 缺失；但也有網民認為這是打破「重男輕女」傳統文化束縛的表現。

香港 01報導，「深圳時尚有力量」一系列照片公開後，潮汕人不滿地指出，八仙桌是祭祀祖先和神明的地方，不能坐也不能踩，批評「把無知當時尚」，稱此舉冒犯潮汕人和潮汕文化。

據悉，潮汕紅桌也稱八寶桌、四方桌。祭拜時，潮汕人用它來放置貢品香燭，做喜事時則成為餐桌。八仙桌常出現在潮汕的婚嫁、出花園等喜事中，被放在潮汕祠堂裡的八仙桌，主要是用來擺放祭品的。

八仙桌有個大忌就是不能坐上去甚至踩上桌，「是褻瀆神明和祖先的行為」，潮汕八仙桌不僅是一種家具，更是一種信仰和文化。

潮汕網民說，「在這樣一個放著祖先牌位的地方，踩著紅桌拍時裝照片，實在不應該」、「小時候站過八仙桌一次，差點沒被我爸打死，居然還有人敢這樣光明正大詆毀潮汕傳承」。

對此，「磁器china」緊急發出道歉聲明，表示已經刪除所有發布的照片，會進行反省。

該道歉聲明未能平息眾怒。有網民認為該團隊「打著傳揚中國文化的噱頭亂來，沒有真正去瞭解什麼是中國文化」、「那個負責人的道歉，還搞得好像就潮汕人不講理似的。」

但也有部分網民認為潮汕自古重男輕女，這是一種打破傳統文化束縛的表現。「踩得好！支援所有潮汕女都去踩一踩那八仙桌，宗教就是吃女人的東西」、「重男輕女的祠堂在我眼中無所謂」「踩了又怎麼樣？封建糟粕！」

潮汕本土文化學者「嶺東怒馬」指出，本次事件揭露涉事從業人員在倫理教育方面的缺失。