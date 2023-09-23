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因為1條朋友圈 上海男潛回飯店為經理設靈堂 還噴「一路走好」

中國新聞組／上海23日電
王某在飯店大廳擺放上司的遺像和2個大花圈，還在地上灑滿紙錢。（取材自澎湃新聞／黃浦警方供圖）
王某在飯店大廳擺放上司的遺像和2個大花圈，還在地上灑滿紙錢。（取材自澎湃新聞／黃浦警方供圖）

近日，上海市中心一家飯店引發路人圍觀，因為飯店大廳裡撒滿紙錢，還放著兩個大花圈，花圈之間是飯店經理的遺像，飯店沿街的落地玻璃上還噴著「一路走好」四個白色的大字。警方調查後發現是飯店離職員工王某所為，他供稱因覺得飯店經理在朋友圈的一句吐槽是在影射他，心生不滿而惡搞洩憤。

澎湃新聞報導，這家位於上海市中心的飯店員工近日上班時發現，大廳竟被布置成「飯店經理的靈堂」，不僅放著經理的遺像，旁邊兩個大花圈，地上也滿是紙錢，沿街玻璃還被噴上「一路走好」四個大字，確認經理並未過世，嚇得趕緊報警。

王某在飯店沿街的落地玻璃上噴著「一路走好」四個白色的大字。（取材自澎湃新聞／黃浦...
王某在飯店沿街的落地玻璃上噴著「一路走好」四個白色的大字。（取材自澎湃新聞／黃浦警方供圖）

「飯店靈堂」這一幕引引來大批民眾圍觀、拍照，不少人打卡放上網路，還有人以為飯店是故意這麼布置要走「暗黑風」。警方據報趕到現場時，還得先疏散將飯店團團圍住的圍觀人群。

上海公安黃浦分局小東門派出所人員到場，查看了飯店內的公共影片。影片顯示，嫌犯於凌晨一點多犯案，穿著一件防曬衣，戴了帽子和口罩。反覆查看發現，嫌犯對飯店的內部設施及周邊環境非常熟悉。經過走訪調查以及店內員工提供線索，很快就鎖定了飯店的離職員工王某，並在在松江某小區將王某抓獲。

王某潛入飯店擺放前上司花圈並撒紙錢監控畫面。（取材自澎湃新聞／黃浦警方供圖）
王某潛入飯店擺放前上司花圈並撒紙錢監控畫面。（取材自澎湃新聞／黃浦警方供圖）

面對民警的詢問，王某承認因對飯店經理不滿欲洩憤，才做出了荒唐的行為。令人費解的是，這幕鬧劇的起因竟是飯店經理在朋友圈的一句吐槽，令王某覺得對方是在內涵自己，心中埋下了仇恨的種子。目前，王某因侮辱他人的違法行為被黃浦警方依法處以行政拘留。

王某沿街噴字監控畫面。（取材自澎湃新聞／黃浦警方供圖）
王某沿街噴字監控畫面。（取材自澎湃新聞／黃浦警方供圖）

網友們除批評王某的犯行，也紛紛評價「靈堂」的擺設：「感覺像主墓室」，「為什麼我覺得毫無違和感」；更多網友「想知道經理朋友圈到底發了啥」，「這顆仇恨的種子終於開了花，花圈的花，所以，是什麼朋友圈內容逼瘋了他？」。

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