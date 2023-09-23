女碩士陷殺豬盤被騙百萬還遭網暴 騙子鼓勵她活下去

211女碩士被騙後重度憂鬱，幾乎零社交。（取材自大眾網）

一名211女碩士兩周內被騙了138萬元（人民幣，下同，約18.9萬美元），還遭網暴，詐騙者竟然鼓勵她好好生活下去。

海報新聞報導，從農村考至211碩士，留在上海工作……未滿30歲的雪兒（化名），曾對未來生活充滿了期待與希望。去年6月，騙子透過知乎給雪兒發送私訊與她聊天，雪兒說，「他主要就是抓住了一個人的心理特徵，他先研究你想找一個怎樣的男朋友，然後偽裝成你理想中的男朋友的樣子。當時我比較嚮往一個幸福的未來，他就給了我無限的安全感。」

據報導，在認識對方之前，雪兒從未聽過或接觸過「殺豬盤 」。與對方聯繫的過程中，上海反詐中心曾經打給雪兒電話，提醒她可能遇到了騙子。在發覺被騙後，雪兒確診重度憂鬱、有段時間想了斷自己的生命、幾乎零社交，再未回過老家。也很難再去相信別人。

雪兒曾試著努力振作，下班後去做家教、銷售等兼職，想多賺點錢早日還清債務，但「我感覺即使再努力也是在給騙子打工；另一方面是覺得現在都已經這樣了，再壞也壞不到哪裡去了，所以從今年3月份之後，我任何兼職都不做了。」

報導稱，不做兼職的雪兒下班後開始寫信，目前為止已經寫了一千多封信。只要與反詐有關的部門，她都嘗試寄了信，想要催促挽回損失。然而，境外詐騙的追回難度非常大，她的信很少有回音。截至目前，她的錢被警方追回10萬。

被騙後，有媒體報導了雪兒的經歷。本以為能夠得到關心與幫助的雪兒，卻沒想到竟然受到了網暴。評論中，有人指責她「戀愛腦」、有人抓住她「211碩士」的標籤嘲諷怎麼碩士也會被騙……充斥著冷嘲熱諷和指責。「希望大家不要被帶偏風向，還是多關注詐騙案本身吧，沒有被騙的不能感同身受，真的很痛。」

報導指出，為了加大挽損的可能性，這一年，雪兒壓制著憤怒，仍保持著和騙子的聯繫，希望能助力警方早日抓獲騙子。對方知道她已經報警，仍告訴了她很多詐騙集團 的事情，還說騙她是沒辦法，鼓勵她好好活下去。

雪兒每個月薪水到手1萬左右，她會用5000元還債，3000元交房租，在物價較高的上海，只留下一兩千元來生活，「主要就是先還朋友借的40萬」。雪兒住的出租屋像一個小閣樓，廚房甚至和廁所在一個房間裡。除了上班，她幾乎不再出門或社交，每天的空閒時間都用來想如何還錢或早日挽損。