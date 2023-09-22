我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情帶來機會？西方疑慮中國準備「DNA軍備競賽」

「我不確定飛機在哪」美戰機飛官跳傘後錄音曝光

當「榜一大哥」 江蘇男會計挪用1.2億公款打賞3女主播

中國新聞組／北京22日電
劉姓男子迷戀的平台女主播，面容靚麗、身材姣好。（視頻截圖）
劉姓男子迷戀的平台女主播，面容靚麗、身材姣好。（視頻截圖）

在私企從事會計工作的劉姓男子迷戀面容靚麗、身材姣好的女主播，為成為「榜一大哥」與對方發展情侶關係，月薪6000元（人民幣，下同，約822美元）的他，不惜挪用公款高達1.23億元瘋狂為三名女主播打賞，並花錢租豪車、買珠寶等擺闊。劉男的下場是因犯職務侵占罪被判處有期徒刑14年，併處罰金50萬元，因他挪用的公款多數被司法機關追回，他只需退賠43萬多元。

極目新聞報導，劉男在在江蘇張家港一家私企從事會計工作，家庭幸福，但平凡的生活使他感到厭倦，內心滋生尋求刺激的欲望。 2019年，劉男出於好奇心下載了某聊天軟體，他隨意點擊便進入女主播K寶的直播間，迷戀上面容靚麗、身材姣好的K寶。

起初，劉男抱著玩玩的心態打賞了幾百元，聽著螢幕中K寶甜蜜的感謝與恭維，劉男一廂情願地陷入情網，劉男想要認識現實中的K寶。 但依照平台規則，劉男只有成為「榜一大哥」才能贏得會見主播的資格。

為了得償所願，劉男在K寶的直播間頻繁打賞。 然而他月薪不過6000元，即便傾囊而出，也無法衝到「榜一大哥」的位置。 於是， 2017年3月，劉男利用職務便利，陸續從公司帳上盜轉公款打賞。成為K寶直播間「榜一大哥」之後，劉男以出差之名頻繁與K寶約會，見面時他租用豪車、出入高級餐館，購買奢侈品贈予K寶，並發生兩性關係。

劉男「鍾愛」的主播並非K寶一人，他還同時頻繁出入其他女主播的直播間，大手筆打賞，並以同樣的方式獲得了與其他女主播私下見面的資格。

2022年初，集團公司對帳時，發現劉男掌管的帳目上有大筆的資金虧空。 劉男自知無力償還，無顏面對家人和同事，一度想自殺逃避。 最終，劉男在同事的陪同之下前往公安機關投案自首。

根據公安機關調查，劉男從公司的帳上一共挪走公款約1.23億元，先後打賞平台女主播K寶9000萬元，給另兩名主播分別打賞了600萬元、400萬元至500萬元，其他的錢也被他揮霍一空。

透過司法機關的努力，共計追回1.2268億元。2023年5月，張家港市法院作出一審判決，劉男犯職務侵占罪，被判處有期徒刑14年，併處罰金50萬元，責令其繼續退賠被害公司尚未追繳的43萬餘元款項。

上一則

見習近平 敘利亞總統阿塞德：願做中國長期堅定的朋友

延伸閱讀

江蘇北部龍捲風接連肆虐 10死8傷2400間房屋受損

江蘇北部龍捲風接連肆虐 10死8傷2400間房屋受損
江蘇「時代芯存」破產拍賣光刻機無人接盤 晶圓廠淪養雞場

江蘇「時代芯存」破產拍賣光刻機無人接盤 晶圓廠淪養雞場
愛上女主播？趙寅成被爆結婚倒數

愛上女主播？趙寅成被爆結婚倒數
多虧李佳琦賣眉筆翻車? 老牌國貨日漲粉52萬、銷量飆25倍

多虧李佳琦賣眉筆翻車? 老牌國貨日漲粉52萬、銷量飆25倍

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
不滿習近平整肅軍隊 解放軍元老北戴河沉默施壓

不滿習近平整肅軍隊 解放軍元老北戴河沉默施壓