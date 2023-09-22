當「榜一大哥」 江蘇男會計挪用1.2億公款打賞3女主播

劉姓男子迷戀的平台女主播，面容靚麗、身材姣好。（視頻截圖）

在私企從事會計工作的劉姓男子迷戀面容靚麗、身材姣好的女主播，為成為「榜一大哥」與對方發展情侶關係，月薪6000元（人民幣，下同，約822美元）的他，不惜挪用公款高達1.23億元瘋狂為三名女主播打賞，並花錢租豪車、買珠寶等擺闊。劉男的下場是因犯職務侵占罪被判處有期徒刑14年，併處罰金50萬元，因他挪用的公款多數被司法機關追回，他只需退賠43萬多元。

極目新聞報導，劉男在在江蘇張家港一家私企從事會計工作，家庭幸福，但平凡的生活使他感到厭倦，內心滋生尋求刺激的欲望。 2019年，劉男出於好奇心下載了某聊天軟體，他隨意點擊便進入女主播K寶的直播間，迷戀上面容靚麗、身材姣好的K寶。

起初，劉男抱著玩玩的心態打賞了幾百元，聽著螢幕中K寶甜蜜的感謝與恭維，劉男一廂情願地陷入情網，劉男想要認識現實中的K寶。 但依照平台規則，劉男只有成為「榜一大哥」才能贏得會見主播的資格。

為了得償所願，劉男在K寶的直播間頻繁打賞。 然而他月薪不過6000元，即便傾囊而出，也無法衝到「榜一大哥」的位置。 於是， 2017年3月，劉男利用職務便利，陸續從公司帳上盜轉公款打賞。成為K寶直播間「榜一大哥」之後，劉男以出差之名頻繁與K寶約會，見面時他租用豪車、出入高級餐館，購買奢侈品贈予K寶，並發生兩性關係。

劉男「鍾愛」的主播並非K寶一人，他還同時頻繁出入其他女主播的直播間，大手筆打賞，並以同樣的方式獲得了與其他女主播私下見面的資格。

2022年初，集團公司對帳時，發現劉男掌管的帳目上有大筆的資金虧空。 劉男自知無力償還，無顏面對家人和同事，一度想自殺逃避。 最終，劉男在同事的陪同之下前往公安機關投案自首。

根據公安機關調查，劉男從公司的帳上一共挪走公款約1.23億元，先後打賞平台女主播K寶9000萬元，給另兩名主播分別打賞了600萬元、400萬元至500萬元，其他的錢也被他揮霍一空。

透過司法機關的努力，共計追回1.2268億元。2023年5月，張家港市法院作出一審判決，劉男犯職務侵占罪，被判處有期徒刑14年，併處罰金50萬元，責令其繼續退賠被害公司尚未追繳的43萬餘元款項。