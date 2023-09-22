廣東女生罕病兒 檢查基因才知丈夫是表外甥

由於生出白化病兒，廣東女子求醫才知老公是她表外甥，兩人是近親結婚。圖為示意圖。(路透)

廣東省佛山市一對夫妻近日迎來新生兒，沒想到孩子竟有白化症，婆婆一度認為是媳婦張女基因不良，經醫院檢查後發現夫妻兩人是近親，事後各自詢問家中長輩才知，張女的外婆與丈夫媽媽的外婆是親姊妹，丈夫是張女的表外甥。

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廣州日報報導，張女表示，自己是在家鄉的一場喜酒宴上與丈夫認識的，結婚時雖然知道雙方是親戚關係，但以為並非「近親」，所以在孕前並未進行相關的產前診斷及基因篩檢 。

得知夫妻倆是近親後，經雙方詢問家中長輩，得知張女士的外婆與丈夫媽媽的外婆是親姊妹，在遺傳學上，夫妻倆屬於近親關係。醫師指出，張女士夫婦兩人並不是白化症患者，然而身上都帶有相同的致病遺傳基因，兩人結婚後，生出白化症的機率是非常高的。

對此，網友紛紛回應「出了問題就是媳婦的問題，自己兒子一點問題都沒有」、「確實不是法律意義上的近親結婚啊。但都知道是遠親了也不做婚檢也是頭鐵」、「她跟婆婆是表姊妹，她先生喊她表姨」、「這兩家人也太糊塗了吧？很難理解」、「能不能恢復強制的婚前體檢？對大家都負責」。