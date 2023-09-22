我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

法國留尼旺島查獲64萬件中國假冒品牌食品

中國新聞組／北京22日電

法媒報導，法國留尼旺島海關人員在一個從中國運往馬達加斯加的集裝箱中，查獲了64萬多件中國假冒品牌食品。據法國財經部說：「僅此一項，就超過了2022年法國所有海關部門查獲的假冒食品和飲料的總量」。

法廣報導，法國海外省留尼旺島財經部9月19日宣布，根據馬賽海關人員提供線索，留尼旺島西部勒港（lePort）商港辦事處的同行檢查了一個申報裝有1450箱玩具的集裝箱。

據法國財經部發布的新聞稿稱：在打開第一批包裹時，海關人員發現了粉末藥片和25毫升的瓶子，上面印有「Cola」或「Spritespray」等字樣，「似乎是假冒的」。接著從中查獲這批假冒品牌食品共642450件。

這批貨物分為46萬3050袋和179400瓶。據法國財經部稱，這些品牌的所有者很快確認了這批貨物是假冒產品。並指僅次一項查獲數量，就超過了2022年法國所有海關部門查獲的假冒食品和飲料的總量374,253件。

報導指出，自2019年起，被稱為「品牌包裝」的指令，使歐盟成員國的海關當局能攔截假冒產品，即使這些產品並不打算在歐盟銷售。

歐盟

上一則

JPEX風暴 被揭2年5換地址 張智霖、莊思敏警署協查

下一則

港最後民主派 8人拚區議會直選 建制：參選人須是愛國者

延伸閱讀

外觀八成相似 半島、美心冒牌月餅最低7折出售

外觀八成相似 半島、美心冒牌月餅最低7折出售
蘋果法國門市員工爭加薪 iPhone 15發售日將罷工

蘋果法國門市員工爭加薪 iPhone 15發售日將罷工
NBA／要為法國拿金牌 馬刺溫班亞瑪：會打巴黎奧運

NBA／要為法國拿金牌 馬刺溫班亞瑪：會打巴黎奧運
登基後首次 英王查理三世將赴法國國事訪問

登基後首次 英王查理三世將赴法國國事訪問

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...