法國留尼旺島查獲64萬件中國假冒品牌食品

法媒報導，法國留尼旺島海關人員在一個從中國運往馬達加斯加的集裝箱中，查獲了64萬多件中國假冒品牌食品。據法國財經部說：「僅此一項，就超過了2022年法國所有海關部門查獲的假冒食品和飲料的總量」。

法廣報導，法國海外省留尼旺島財經部9月19日宣布，根據馬賽海關人員提供線索，留尼旺島西部勒港（lePort）商港辦事處的同行檢查了一個申報裝有1450箱玩具的集裝箱。

據法國財經部發布的新聞稿稱：在打開第一批包裹時，海關人員發現了粉末藥片和25毫升的瓶子，上面印有「Cola」或「Spritespray」等字樣，「似乎是假冒的」。接著從中查獲這批假冒品牌食品共642450件。

這批貨物分為46萬3050袋和179400瓶。據法國財經部稱，這些品牌的所有者很快確認了這批貨物是假冒產品。並指僅次一項查獲數量，就超過了2022年法國所有海關部門查獲的假冒食品和飲料的總量374,253件。

報導指出，自2019年起，被稱為「品牌包裝」的指令，使歐盟 成員國的海關當局能攔截假冒產品，即使這些產品並不打算在歐盟銷售。