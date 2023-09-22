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青島伴娘被滅火器噴到哀號求饒 官媒：暴力低俗婚鬧必須制止

中國新聞組／北京22日電
一名男子拿滅火器噴伴娘，有人站在旁邊拍視頻並發到網上。（視頻截圖）
一名男子拿滅火器噴伴娘，有人站在旁邊拍視頻並發到網上。（視頻截圖）

近日網傳一段山東青島婚鬧事件視頻引發網友憤怒。幾名男子舉起滅火器對著一名伴娘開噴，女孩倒地尖叫、痛哭求饒，男子仍不收手，反而鬧得更起勁，甚至拍了視頻發上網，引發網友眾怒後還辯稱是提前商量好的，只是鬧著玩。官媒對此評論稱，一再發生的婚鬧，有的已突破法律的底線，警方必須果斷介入懲戒。目前此案已由警方介入處理中。

據星視頻報導，近日網傳視傳顯示，9月20日，山東青島一小區，新人結婚現場，兩位伴娘下車時，瞬間被多名男子提著滅火器狂噴，其中一名穿著雨衣的伴娘，發出尖叫聲被噴倒地，痛哭求饒，拿著滅火器的幾名男子仍不罷手，持續用滅火器往其身上噴。另一位伴娘被拽下車後也被噴的全身濕透。視頻並衝上微博熱搜。

知情人稱，後來有人上前阻止，拍攝者說只是鬧著玩，他們之前都商量好的，也提前為兩位伴娘準備了雨衣，後面伴娘已經洗乾淨沒事了。

儘管拍攝者說只是鬧著玩，這段視頻在網上仍引發眾怒，網友紛紛表示，幾名男子太過分了：「低俗惡臭」「堅決反對婚鬧」「真下作」「滅火器裡面的東西對人體是有腐蝕傷害的，穿雨衣有什麼用，這個女生頭臉部都接觸到了，這不是簡單的婚鬧，這是故意傷害」「說鬧著玩自己去挨噴啊」「鬧著玩能這樣玩嗎？」「提前說好？說好啥啊？聽聽這哭聲，無語了」。

伴娘被噴到倒地不起。（視頻截圖）
伴娘被噴到倒地不起。（視頻截圖）

官媒央廣網9月21日對此發布評論指出，從視頻中伴娘倒地尖叫、痛哭求饒，以及有人試圖撕開伴娘雨衣的行為看，這顯然不是伴娘「自願」的「劇本」，踐踏了這位伴娘的尊嚴，也不是人們可接受的。

「婚禮可以熱鬧，卻不能胡鬧，更不能變成鬧劇。」近年諸如用滅火器噴伴娘、開灑水車噴新郎、把新人綁到電線桿上等折騰新人、伴娘乃至雙方親屬的婚鬧惡習在一些地方一再發生，活生生把本應和諧美好的婚禮搞成了暴力低俗的鬧劇，有的甚至已突破法律底線，越來越招致人們反感。

拍攝者說是噴著玩，提前都穿了雨衣。（視頻截圖）
拍攝者說是噴著玩，提前都穿了雨衣。（視頻截圖）

評論指出，要治理暴力低俗的婚鬧，不僅需要依法治理，對那些侮辱人格、猥褻他人，暴力傷害等涉嫌違法的行為，執法部門在接到報警之後就應果斷介入，以明確的執法行動來懲戒違法行為，而不應以民俗、風俗為由大而化之，讓大眾對他人人格權心有敬畏。對邀請的親戚朋友必須事先告知，拒絕婚鬧。對那些突破公序良俗、違反法律底線的婚鬧，新人的親人更要勇敢地說：「不可以！」

當地派出所回應稱，有人報警，警方已介入處理。

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