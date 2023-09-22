15歲女生在「戒網癮學校」遭教官性侵 學校封鎖醜聞兩個月

知道女兒的遭遇後，江妙的爸爸在雅聖思門口拉起了橫幅。（取材自北京青年報／受訪者供圖）

位於河南 鄭州中牟縣的特訓學校「雅聖思素質教育 基地」（以下簡稱「雅聖思」）今年初傳出虐待未成年學生事件，其中還傳出女學生被學校裡的教官強行按在床上性侵 。據媒體查訪，被害女學員江妙（化名）當時只有15歲，校長知情後不僅沒報警，反而封鎖醜聞兩個月，讓江妙生不如死。

北京青年報「北青深一度」報導，「戒網癮」學校雅聖思今年初傳出打罵體罰學生事件，其行為包括「扇巴掌、噴辣椒水、背輪胎跑步」等。1月28日，中牟縣通報稱，調查組已對網路舉報內容及該公司進行調查。而在調查結果還未公布之時，江妙表示，去年10月，她在雅聖思遭到了教官的「強姦」。

公開資料顯示，河南省雅聖思素質教育基地隸屬於河南省雅聖思教育科技有限公司，位於鄭州市中牟縣，註冊日期為2018年10月，經營範圍為教育輔助服務等，招生主要面向10至20歲有菸癮、酒癮、早戀、自卑自閉、厭學逃課、離家出走、暴力傾向、心理人格異常、打架鬥毆、與父母溝通困難、親情冷漠、奢侈消費的青少年。

雅聖思學員受訓。（取材自北京青年報／受訪者供圖）

據江妙和其他幾個學生介紹，雅聖思的校園位於鄭州市中牟縣郊區的一個封閉式大院裡，院中有一棟6層樓，100多個女生住在二樓大廳內，三樓和四樓住著300多個男生。手機和電子產品第一天進校時就被沒收，學生的自由被限制，還會遭遇體罰。「教官拿一米長的塑膠水管抽人，被抽到的地方，會變得黑紫，好幾天下不去。校長也不管。」

在這個地方，江妙前後住了近9個月。最煎熬、難捱的是最後兩個月，就是被教官性侵之後，到終於可以離開的那兩個月。

江妙所稱的「強姦」，發生在2022年10月27日下午。她說，當天上午，她才和教官李某某第一次聊了兩句，向他要了盒香菸就走了。吃完午飯，從廁所裡出來的李某某叫住了她，讓她把早上的菸還給她，並用眼神示意放到廁所旁邊的他宿舍的桌子上。

「我進了他宿舍之後，坐在凳子上，點了一支菸，和他聊天，他坐在床上。忽然他就走過來摸我，我當時愣了兩秒，沒有反應過來，他就把我從凳子上給拉起來了，然後就開始親我，我當時反應比較激烈，就一直推他，我的凳子旁邊是一個那種高的鐵櫃子，然後他把我摁在櫃子上面，然後我就咬他手，咬了他手之後，他就直接給我摁床上了。」江妙說，從菸點上到被按在床上這之間不超過一分鐘，就被迫發生了性行為。

教官李某某在派出所的口供則是，當天下午14:00，他在房間裡準備躺著，江妙推門進來後把上衣脫掉，然後從兜裡拿出來上午找他要的香菸點了一根，說她也要在這裡睡覺，然後他和江妙發生了性關係。晚上11:00校長的司機喊他問是不是和江妙發生了性關係，他說是，對方讓他去收東西回家，不讓再在那繼續工作。

這起案件於2023年7月11日在中牟縣人民法院開庭審理，據中牟縣人民檢察院起訴書，2022年10月27日下午15時許，被告人李某某在該培訓機構三樓宿舒奧尼與被害人發生性關係，案發後於2023年2月7日到公安機關投案。李某某構成刑法負有照護職責人員性侵罪，尚未得到被害人諒解，建議處有期徒刑2年6個月。中牟縣人民法院宣布該案擇日宣判。

怕江妙在法庭上情緒過於激動，江妙的爸爸江濤（化名）讓她在法院門口等待庭審結果。江妙對現在的結果不滿意，一方面覺得量刑建議輕了，另一方面認為雅聖思還沒受到處罰。她稱自己曾多次把被強姦的遭遇寫在紙條上讓畢業離校的學生幫忙帶出去求救，但雅聖思多次阻止她傳出去。在她眼裡，雅聖思的「罪行」超過李某某。

由於看不到希望，江妙覺得自己精神狀態越來越不好，她不想和任何人交流，經常有輕生的想法，「但是我想到自己要是輕生了，他（教官）會不會還和家裡人和和睦睦的？我就覺得還得活著。」直到她故意一個半月沒寫信回家報平安，父母覺得有異，才於2022年12月26日，距離她被性侵過去兩個月後獲知實情，並把她接回家，同時報了警。

2022年3月17日，江妙第一次被父母開車送進雅聖思，江妙在裡面快6個月，2022年8月26日被媽媽接回家。2022年10月7日，她因為逃學，又一次被送進雅聖思，那次是睡著時被突然來的教官從床上綁進車裡的，直到2022年12月26日再被接回家。回家後，江妙徹底不上學了，開始在理髮店學美髮，和朋友一起喝酒、抽菸，晚上經常做噩夢，無法在沒鎖門的房間裡安睡。