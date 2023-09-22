恒大風暴擴大 前副總朱加麟被帶走、失聯

曾任恒大集團副總裁兼恒大人壽董事長、現任中融人壽副董事長的朱加麟，被留置調查。(取材自財識App)

中國房企巨頭恒大集團 非法集資案有擴大之勢。繼恒大財富總經理杜亮等高層被捕後，曾任恒大集團副總裁兼恒大人壽董事長、現任中融人壽副董事長的朱加麟，已於日前被留置調查。中媒披露，朱加麟的失聯或將掀開恒大與中融以互投交易輸送利益、逃避審查的案情內幕。另外，恒大地產再執行9.88億元人民幣(約1.35億美元)，累計執行超560億元。

據財新網報導，朱加麟是在17日被帶走，目前處於失聯狀態。而根據其從業經驗，業內多推測與恒大、壽險 相關案件有關。

朱加麟現年59歲，此前在中國中信系任職逾30年，期間有13年曾在旗下的中信保誠人壽任職，2017年轉投恒大，並於2018年擔任恒大人壽董事長。雖然朱加麟在恒大任職14個月後便閃辭，但仍保留恒大人壽董事職務。

2021年末，朱加麟加入另一家保險 公司中融人壽。對於他的離任，業內當時有多種聲音，有人指與家庭有關，但也有消息指出，他認為恒大集團「風險太大」才選擇離開，急流勇退。不過，「藍鯨財經」指出，無論是在中信或中融人壽，其所在的公司與恒大均有著緊密聯繫。

中新經緯報導，據中國執行資訊公開網顯示，近日，恒大地產集團有限公司新增三條被執行人信息，執行標的合計超9.88億元，執行法院為哈爾濱市中級人民法院、唐山市路北區人民法院、宿遷市宿城區人民法院。

天眼查APP顯示，目前，恒大地產集團有限公司存在超590條被執行人信息，被執行總金額超560億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人(老賴)和終本案件資訊。