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湖南中學生疑遭體罰 橫紋肌溶解進ICU 涉事教師停職

中國新聞組／北京22日電
劉姓學生被送往醫院後被診斷為「橫紋肌溶解症」。（取材自頂端新聞）
劉姓學生被送往醫院後被診斷為「橫紋肌溶解症」。（取材自頂端新聞）

湖南寧鄉市一中學近日有學生被班主任罰做200個深蹲，又被體育老師要求參與課堂訓練後身體不適，被醫院診斷為橫紋肌溶解症、肝功能損傷以及過敏性皮疹，醫院還曾下達病危通知，事件引發關注。

紅星新聞報導，寧鄉市教育局相關工作人員表示，目前這位劉同學恢復良好，無生命危險，住在普通病房。相關部門已經成立聯合調查小組，並派專人進駐醫院負責協調救治、安撫家屬，預付治療費用等。寧鄉市教育局已對泉塘中學的校長、涉事教師作出停職處理，並將相關情況移交紀檢監察部門進行核查。

據新黃河客戶端先前報導，一名自稱「孩子父親劉凱」的網友發文稱，其子就讀寧鄉市金洲鎮泉塘中學，日前兒子因與同學講了幾句話，被班主任陶某強看見後，要求做200個深蹲。做完深蹲後，兒子隨後幾天出現不適症狀，但始終堅持上學。

隔兩天在體育課上，體育老師文某要求學生跑步訓練，「孩子父親劉凱」指稱，其兒子因腿部疼痛難忍不能參加，但文某要求劉同學即使不能跑，走也要走完，兒子無奈完成了兩圈的任務，此後一條腿便失去知覺。

劉姓學生曾被醫院發出病危通知書。（取材自紅星新聞）
劉姓學生曾被醫院發出病危通知書。（取材自紅星新聞）

貼文內容也提到，劉姓學生的母親接到孩子後，緊急送其到寧鄉市人民醫院，醫師檢查後立即進行搶救，診斷為橫紋肌溶解症、肝功能損傷以及過敏性皮疹並下達病危通知書，在重症監護室救治，經歷了多次血漿置換、透析。

據報導，寧鄉市教育局一名工作人員回應稱，他們已知曉該事件，但是所了解情況跟家屬的反映有很大區別。該工作人員說，事發後，省、市領導高度重視，已開過多次調度會溝通此事。相關主管機關第一時間介入處理，安排專人進駐醫院負責協調救治、安撫家屬生活保障等工作，及時回應家屬的合理訴求。

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