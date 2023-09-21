重慶女自曝 實習被安排幫男客洗澡、保養前列腺

王糖霏稱泡澡、做臀的專案是楊經理這樣的管理階層做，楊經理微信回覆稱，不是讓王糖霏一個人做，是所有人都要去做。（取材自澎湃新聞）

17歲重慶市某職業教育 中心美容美髮專業女學生王糖霏（化名）指控，今年7月1日她在校外一間護膚造型店實習時，被安排為男顧客按摩、洗澡甚至按摩生殖器三角區做前列腺保養，讓她非常難接受。王女母親獲悉後已向警方報案。涉事門市負責人稱，王糖霏是自己與顧客「私下交易」，「是她自願的」，與門市無關，門市已準備控告王糖霏涉誣告。

澎湃新聞報導，王糖霏母親胡女士提供的實習三方協議書顯示，王糖霏的實習期分兩個階段，第一階段就是跟崗實習，時間為今年7月1日至12月31日，實習單位是上海永琪美容美髮公司；協議書還特別註明，永琪美容美髮公司不得安排或要求實習學生對異性進行身體護理。

涉事的永琪護膚造型湖津支路門市。（取材自澎湃新聞）

王糖霏和另外2名女同學、2名男同學被安排到永琪護膚造型重慶湖津支路店，王糖霏稱，她上班的前幾天在門店一樓給美髮的客人洗頭，7月3日、4日被門店安排到三樓為男顧客按摩、洗澡。

報導指出，王糖霏說，「洗澡時，男顧客都是赤裸的，但我不用給他們洗生殖器。按摩的時候，顧客穿一次性內褲，要按屁股和生殖器周圍的三角區進行前列腺保養。」由於按摩過程中有時會碰到男顧客的生殖器，這讓她非常難以接受。

據報導，王糖霏說，因為接受不了為男顧客按摩、洗澡，她在7月15日晚透過微信 向班主任李老師反映，李老師表示「男客人私密部位不可以噢」，並稱「那我明天來跟廖老師（實習帶隊老師）聯繫一下」，但結果卻不了了之。因為擔心影響到畢業問題，她後來就沒再繼續反映，繼續依店裡安排為男顧客洗澡、按摩等。李老師則否認王糖霏曾向他反映過。

王糖霏向班主任李老師反映門市安排他們接待男顧客事宜，並要做私密部位。李老師回覆「男客人私密部位不可以」。（取材自澎湃新聞）

胡女士聯絡永琪美容美髮公司重慶負責人周某，周某表示，他們門市都是正常養生；胡女士後來到店家了解狀況，「店方的態度很凶」、「負責人稱王糖霏所說的情況，是她與顧客私下交易」。胡女士後來以女兒實習被要求做色情服務為由撥打110報案。

重慶市公安局兩江新區分局鴛鴦派出所報案回執單顯示，經核實發現該店存在管理不規範、未按照洗浴場所管理等問題，並將店主祁某帶到派出所配合調查。

報導稱，王糖霏與門市楊經理的微信聊天紀錄顯示，王糖霏曾在門市為男顧客洗澡。但楊經理否認門市有泡澡的項目。祁先生說，王糖霏所述給男顧客洗澡，據他了解，是王糖霏自己主動進男顧客泡澡房間的。因為按摩房內沒有監控，他們也不知道發生了什麼事。