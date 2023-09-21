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假農、賣慘 涼山多名百萬粉絲網紅被捕

中國新聞組／北京21日電
「趙靈兒」稱與「涼山曲布」為偶然相遇。（視頻截圖）
「趙靈兒」稱與「涼山曲布」為偶然相遇。（視頻截圖）

四川省涼山州多名粉絲數百萬的「網紅」，因虛假宣傳、銷售假貨被查的消息傳出後，備受網友關注；據悉，該案件已抓獲犯罪嫌疑人54人，包括網紅主播「涼山曲布」、「趙靈兒」等11人，搗毀MCN機構5個。

影音來源：YouTube

封面新聞報導，經昭覺縣公安局立案查明，2022年7月，成都小虞助農傳媒公司（MCN機構）負責人張某到涼山物色到「網紅苗子」精心孵化。透過設計劇本、話術，為二人編造了淳樸的男主角形象和純真善良的女主角形象，打造「大涼山原始生態」人設，在短視頻平台發布「偶遇」、「蹭飯」、「助農」等情節視頻，博取眼球、收割流量。

報導指出，最後孵化出的「涼山曲布」、「趙靈兒」兩個網紅帳號，粉絲量都超200萬。該公司順勢開設網店和直播帶貨，打著「助農」等旗號，從成都、南京等外地食品公司低價購入蜂蜜、核桃等農副產品，假冒「大涼山特色農產品」商標，以次充好，以假充真銷往全國20餘個省市，涉案金額超過千萬元人民幣。趙女、阿日××在7個月內，收入就超過人民幣70萬元。

此外，2020年以來，成都澳維文化傳媒公司（MCN機構）負責人唐某以劇本、擺拍等方式，在短視頻平台孵化了有著300多萬粉絲的「涼山孟陽」以及「涼山阿澤」。自2021年3月從成都、昆明等地低價購入雪燕、紅花、貝母、羊肚菌等農產品，打著「涼山土特產」等旗號直播銷售。唐還夥同李某、郭等人，雇用網路水軍，在直播間製造爆款、搶單假象，誘導消費者購買，涉案金額超千萬元。

「涼山孟陽」是涼山較為知名的「網紅」，走紅初期曾靠「賣慘」打造悲情人設；自2022年以來，她被曝出影片擺拍，以及出入高檔場所、穿名貴衣服等，網友開始對其產生質疑。

警方還原了網紅團隊「吸粉-引流-帶貨-變現」的產業化運作模式，以及「上游供貨商家—包裝引流團隊—假助農主播」的吸粉帶貨利益鏈。

有300多萬粉絲的「涼山孟陽」。（視頻截圖）
有300多萬粉絲的「涼山孟陽」。（視頻截圖）
「涼山曲布」與「趙靈兒」直播販賣假蜂蜜。（視頻截圖）
「涼山曲布」與「趙靈兒」直播販賣假蜂蜜。（視頻截圖）
假冒的「大涼山土蜂蜜」。（取材自封面新聞）
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