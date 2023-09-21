畫風太土被投訴？杭州地鐵「土潮風」電競廣告被下架

杭州地鐵站內一組中老年畫風電競廣告，畫風「又土又潮」引發關注。（取材自九派新聞）

杭州地鐵站 內近日出現一組「中老年表情包畫風」的電競廣告，引發網友熱議有網友認為「土到極致就是潮」，相關話題登上熱搜。杭州杭港地鐵表示，接收到爭議訊息後，目前此廣告已拆除，正進行下刊處理。

九派新聞報導，網傳圖片顯示，該廣告位於杭州定安路地鐵站內，主要內容以科普電競遊戲常見術語為主，比如「打野」「水晶」「收割」等，搭配上中老年畫風，在網路上引發關注。

有網友認為，該廣告的核心是用老年人喜歡的風格來吸引他們注意，「雖然很土但是確實吸睛」，還有電競愛好者稱想前往打卡。但也有網民認為，廣告的畫面內容太過「土味」，實在無力欣賞。

此前傳言有人以「影響市容」為由，對該組廣告投訴，對此，杭州地鐵表示官方客服電話並未收到相關投訴。

據報導，杭州杭港地鐵有限公司發言人李女士表示，此廣告是杭港地鐵合作商投放的遊戲廣告，前期設計想法以古潮風為主，不過收到爭議訊息後，廣告已下架，正在拆除。

得知廣告被下架，部分電競愛好者感到有些遺憾，紛紛表示自己還想下班後去打卡留念。至於為何下架該廣告，李女士表示，近日來該廣告得到較高關注，引發了大家不一致的討論，故選擇下刊處理。後續是否繼續上刊還需經過商議。