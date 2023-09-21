才因「抗癌前後全家福」感動網友 22歲山西女孩過世

山西女孩圖圖因一組「抗癌前後全家福」受到網友關注，日前傳出她已病逝。（南方都市報）

曾因一組「抗癌前後全家福」感動網友的山西女孩圖圖，日前剛過完22歲生日，不料傳出她已過世。她的家人證實死訊，表示感謝幫助他們的所有好心人，會繼續努力把這份愛傳遞下去。

南方都市報報導，山西晉中00後的女孩圖圖罹患白血病，雖然與95後哥哥骨髓配對成功，沒想到移植後又再復發；之後再次透過爸爸捐贈骨髓接受第二次移植後的圖圖，再次順利出院。

今年5月，他們在網路上分享一組「抗癌前後全家福」的對比照，受到許多網友關注。照片中，一年前的胡家四人面容恬然，享受著春節期間的閔家歡樂；一年後，有人青絲褪為白髮，稚嫩化成穩重，有人剃了頭。

據報導，圖圖的哥哥表示，妹妹歷經漫長恢復期，「挺五年才算真正『脫白』」，為了給妹妹治病，家裡已經花光積蓄，還背負60萬元人民幣左右的債務。8月20日，他發布一則圖圖22歲生日的慶祝視頻，並稱「最近圖圖因為有點腸排，所以一直沒有出院……希望圖圖接下來的日子平安順遂早日康復！」

圖圖的哥哥18日在社群平台發布消息稱，妹妹於15日晚間去世。他表示，「妹妹放心，哥哥會照顧好爸爸媽媽！同時也非常感謝幫助過我們的所有好心人！圖圖哥哥會繼續努力把這份愛傳遞下去！」