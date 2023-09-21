「30年人生被偷」 吉林婦揭嫌犯「冒名頂替」上學入職竟沒事

在藥局打工的朱麗春。（央廣網）

中國一名49歲婦人朱麗春在藥妝店工作，30年來過著白天售貨、晚上打更的平凡人生，沒想到三年前的一晚，她得知自己當年沒收到錄取通知書，其實不是落榜，而是被別人冒名頂替，「這些年來，沒有一天我的心情是平靜的」。

央廣網報導，朱麗春回憶起2020年12月1日，她打工的藥店來了一對男女，嚴肅地問她「是不是朱麗春」，因為當時店裡只有她一人，害怕之餘搖頭否認；當晚，朱麗春的鄰居帶著另一名自稱是「中間人」的男子又來到店內，告訴她下午來的女子也叫「朱麗春」，但不是同名同姓，而是盜用她的名字身分，偷走了30年人生。

據報導，女子在1990年冒領朱麗春的長春市計算機職業技術學校的錄取通知書，進入學校就讀，1993年畢業後進入中國農業銀行股份有限公司吉林省分行工作，即將退休。而朱麗春當年在家苦等兩個月都沒等到錄取通知書，以為自己落榜，她在家「萎靡」了幾年後，外出打工，但因為沒有學歷，只能服務員、售貨員，最落魄的時候還撿過廢品。

朱麗春表示，由於沒學歷、沒技術，「我打的都是短工，工資低、沒有保險 ，所以我一直不知道身分被占用的事。」朱麗春在2005年結婚又離婚，隨後開始在藥妝店工作，她感嘆，得知身分被冒用時猶如晴天霹靂，「自己這麽多年吃了這麽多苦，生活得這麽不幸福，全都拜這個假朱麗春所賜。」

據「中間人」表示，「假朱麗春」想拿部分退休金 作為賠償，但朱麗春要求走法律途徑解決，雙方協商未果，「假朱麗春」也避而不見。

報導指出，「假朱麗春」1993年被錄取儲蓄 代辦員，直到2021年2月被開除，理由是「無故礦工」。朱麗春曾在2021年3月12日向農行長春分行詢問情況，未得到明確答覆，警方在同年3月28日偵查此案，然而今年卻撤銷，「撤銷案件決定書」中提到，調查過程發現不應對犯罪嫌疑人追究刑事責任，決定撤銷此案，原因是「假朱麗春」有孕在身，被取保後審，隨後撤案。

對於銀行和警方沒有針對冒名頂替做處理，朱麗春無法接受，「冒用我的身分入職，銀行對此不該承擔責任嗎？開除解某某就了事？」

律師表示，朱麗春的姓名權被人侵犯，可以提請民事賠償訴訟，主張精神損害賠償。