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「奶奶去陪爺爺了」喚醒7年前微信 紀念杭州老人的愛情結局

中國新聞組／北京11日電
7年前那場婚禮，打動了很多人。（取材自潮新聞）
7年前那場婚禮，打動了很多人。（取材自潮新聞）

潮新聞錢江晚報日前接到特殊求助，杭州開元名都酒店副總金先生請求幫忙尋找7年前錢江晚報官方微信推的一條微信，內容是杭州一位爺爺給奶奶的告白。當年84歲的爺爺穿上了西裝，包下整棟樓亮燈示愛83歲的老伴，然而三年前爺爺過世，日前奶奶也去陪伴他了。金先生希望錢江晚報在那條官微下留個最新信息，傳達給關心爺爺奶奶的所有人。

金先生說，「七年後女主角走了，我想，一定是去見她的男主角，陪伴是最長情的告白，希望相愛的人可以一直陪伴和幸福下去」。

7年前草坪上的深情一吻。（取材自潮新聞）
7年前草坪上的深情一吻。（取材自潮新聞）

據報導，錢江晚報2016年2月曾報導過兩位老人補辦的婚禮。當年報導中提及結婚67年的這對老人，一輩子沒有穿過婚紗禮服。但那天，84歲的爺爺穿上了西裝，包下整棟樓亮燈示愛83歲的老伴。爺爺曾說，「結婚60周年為鑽石婚，她今天第一次穿上了婚紗。哪怕我已經拄著拐杖，哪怕妳已經坐在輪椅上，穿起這套跨越了半個多世紀的婚紗，妳依然是我最美的新娘」。

報導指出，說起7年前的浪漫婚禮，外孫張先生依然很感慨，「是的，90歲的外婆走了，9月19日是外婆的生日，我相信外婆外公已經一起過生日了」。他說外公叫喬德拉，外婆叫劉世秀，兩位老人從貧瘠年代相扶走過，後來經濟條件好了，年輕時未曾舉辦婚禮的遺憾一直縈繞在心。

7年前的那一天，作為酒店的員工，張先生在酒店的幫助下，幫外公外婆策畫了一個難忘的婚禮。外公打起領結，穿上一身黑色西裝。他的新娘坐上輪椅，穿著潔白婚紗的她，和每一個新娘一樣美得讓人難忘。張先生說，當時開元世紀名都的大樓上顯示出「i love you」的燈光字體，外公和外婆在酒店草坪上留下深情一吻。路過的市民紛紛舉起相機，拍下這動人一幕。

張先生說，「在我的印象裡，外婆就像一個長不大的孩子，外公總是那個逗她的人。」張先生大學畢業後留在了杭州工作，兒時的他在外婆外公跟前長大，他說外婆和外公的性格鮮明，「屬於互補型的」。

張先生說，外婆60多歲時摔了一跤，之後就拄上了拐杖。外公最常幹的事就是圍繞在外婆身邊，幫她找拐杖。等外婆坐上輪椅，外公每天都推著她去她想去的地方。日常生活中，外公總是把好吃的食物留給外婆，對她的一日三餐，上心程度超過他自己。

「在酒店草坪前，外公吻了外婆，那是他們第一次在我面前接吻。」張先生說，舉辦完婚禮後的一個月內，老倆口仍沈醉在甜蜜中，聊天時，話題總會提到那場婚禮。

報導指出，張先生表示，三年前外公身體出了問題，外婆身體健康狀況亦不如人意。誰也沒預料到外公會先離外婆而去。外公走後，外婆的身體每況愈下，常在病床上昏睡，「叫她的名字，或者提起外公的名字，她才會有反應」。

日前，外婆去找外公了。張先生說，他們不僅讓我們學會了夫妻間的包容、理解和扶持，更讓我們相信，人世間最浪漫的事，是一起變老，「相伴到老的愛情，那麽動人」。

這篇關於愛情的報導，隨著奶奶離世，迎來了結局。錢江晚報在7年前這條微信的評論區寫下：「奶奶今天走了，去找爺爺了，祝天下有情人幸福」。

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