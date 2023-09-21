酒心巧克力漲破150% 茅台挨批「快把自己玩成料酒了」

茅台酒心巧克力非官方通路有價格暴漲150%。（取材自澎湃新聞）

繼與瑞幸咖啡 聯名推出「醬香拿鐵」，貴州茅台再宣布與巧克力品牌德芙推出「茅小淩酒心巧克力」，結果在線上線下平台上架後秒被搶光。該款酒心巧克力遭喊價達150%。

21世紀經濟報導，在拼多多 ，2顆裝茅小淩減糖酒心巧克力在一家店鋪內售價98元（人民幣，下同），較官方定價39元/盒，上漲近150%。按此價格折算，一顆減糖酒心巧克力的價格為49元。雖然價格不菲，該店AS舖頁面顯示「已拼33件」，即將售罄。

類似的情況在京東上也有出現，2顆裝茅小淩酒心巧克力在非官方店鋪溢價在70%左右。

在二手平台閒魚上，有兩小盒巧克力組合賣到180元的，還有人做起了代拍生意，代拍費用為18元至58元。

對於茅台一系列跨界大眾快消品，有媒體點出「茅台快把自己玩成料酒了」，內文引用消費者觀點強調：「這麽高端的酒快把自己玩成料酒了」。

茅台國際大酒店微信 公眾號19日發文呼籲理性消費，茅小淩酒心巧克力已經在加急生產，近期將在各渠道陸續補貨。

而或許受醬香拿鐵「過熱」影響，茅台與德芙的酒心巧克力關注度相對沒那麽高。從朋友圈「刷屏」度來看，有人稱醬香拿鐵在上線當日「朋友圈」刷屏，酒心巧克力或因量太少較難購買，朋友圈顯得相對「平靜」。

關注度過高以及品牌接近透支的情況下，貴州茅台也順勢「見好就收」。16日茅台酒心巧克力發布會上，茅台集團董事長丁雄軍對外宣布，「+茅台」周邊產品開發告一段落，他還補充強調，酒一直都會是貴州茅台的核心業務。