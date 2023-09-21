我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

阻止家長打孩子 長沙男賠償1萬還丟工作 網友怒：寒心

中國新聞組／北京21日電
胡女到餐廳理論。（取材自百姓關注）
胡女到餐廳理論。（取材自百姓關注）

女子胡某近日在一餐廳內因不滿女兒弄髒她的衣服，一怒之下用椅子砸女兒，餐廳員工江先生等人上前阻攔，並將影片發上網，引來胡某不滿，三度到餐廳理論。經警方調解，江先生向胡某賠償1萬元人民幣後主動辭職。這個結局讓不少網友怒批「阻止打人還要賠償？」，也有網友認為江先生未經胡某同意就把影片發上網也存在爭議。

新聞坊報導，媒體報導，此事發生在湖南長沙一西餐廳內，胡某因女兒摔倒，衣服被女兒手中的冰淇淋弄髒，情緒失控之下，先毆打了女兒，再舉起餐廳裡的椅子要砸向女兒，江先生和同事立即上前阻攔，事後將此事影片發布上網。

江先生稱，事發後女子多次來到餐廳稱其不該把影片上網傳播，並揚言要死在餐廳裡。「當天發了，第二天早上就來鬧了，鬧了以後我就和她去派出所協調了一整天，第二天她又來我們店裡鬧，鬧了之後派出所把她帶走了批評教育，之後又跑到我們店裡鬧，她揚言要死在我們店裡，也揚言要死在派出所裡。」

胡女舉起椅子要砸向女兒。（取材自新聞坊）
胡女舉起椅子要砸向女兒。（取材自新聞坊）

經當地警察局調解，因江先生在事後未經胡某同意就把此事影片發上網路，江先生向胡某賠償精神損失費及醫藥費1萬元後，考量怕給店裡帶來更大的損失，主動向老闆提出了辭職。

女子胡某用椅子砸向女兒，江先生和同事上前阻攔。（取材自新聞坊）
女子胡某用椅子砸向女兒，江先生和同事上前阻攔。（取材自新聞坊）

對於此事，網友們議論紛紛。有人認為女孩媽媽「這麼小的孩子怎麼下得去手，腳踢凳子打砸她，虐待兒童！有這樣的媽媽也是孩子的悲哀！」「好恐怖，應該撤銷她的監護資格。」

也有人質疑派出所調解結果：「為什麼阻止打人還要賠償？」「她毆打孩子居然不抓還讓她謳人成功嗎？」「情緒這麼不穩定又有暴力傾向，警察有沒有繼續跟蹤觀察這位母親，追查小女孩有沒有被虐待。」「為什麼要一個幫助了小朋友的人寒心。她說她要死那是她的權利，憑什麼要這個小哥賠錢？」

還有人認為，江先生不經同意就把影片發到網路上確實有問題，不該曝光了胡某的隱私，也可能造成胡某女兒的心裡陰影。也有網友認為江先生有錯，但母親問題更大：「不打碼傳影片肯定不對，但是這位媽媽真的更可怕，要是我我也傳。」

教育 隱私

上一則

在水中急救溺水昏迷女童引爭議 廣東男釣客獲多數網友力挺

下一則

高鐵禁菸宣傳用女性演示引歧視爭議 拍攝方：只是選用漂亮女學生

延伸閱讀

中國力推預製菜進校園 家長：寧可辭職為孩子送便當

中國力推預製菜進校園 家長：寧可辭職為孩子送便當
校園預製菜 家長抵制 有人辭職送飯 央媒：誰願讓孩子「頓頓吃」

校園預製菜 家長抵制 有人辭職送飯 央媒：誰願讓孩子「頓頓吃」
長沙大專院校花式迎新 見面禮、活動…超「寵」新生

長沙大專院校花式迎新 見面禮、活動…超「寵」新生
帕克斯頓彈劾脫身 川普嗆：德州眾議會議長該辭職了

帕克斯頓彈劾脫身 川普嗆：德州眾議會議長該辭職了

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解