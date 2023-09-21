阻止家長打孩子 長沙男賠償1萬還丟工作 網友怒：寒心

胡女到餐廳理論。（取材自百姓關注）

女子胡某近日在一餐廳內因不滿女兒弄髒她的衣服，一怒之下用椅子砸女兒，餐廳員工江先生等人上前阻攔，並將影片發上網，引來胡某不滿，三度到餐廳理論。經警方調解，江先生向胡某賠償1萬元人民幣後主動辭職。這個結局讓不少網友怒批「阻止打人還要賠償？」，也有網友認為江先生未經胡某同意就把影片發上網也存在爭議。

新聞坊報導，媒體報導，此事發生在湖南長沙一西餐廳內，胡某因女兒摔倒，衣服被女兒手中的冰淇淋弄髒，情緒失控之下，先毆打了女兒，再舉起餐廳裡的椅子要砸向女兒，江先生和同事立即上前阻攔，事後將此事影片發布上網。

江先生稱，事發後女子多次來到餐廳稱其不該把影片上網傳播，並揚言要死在餐廳裡。「當天發了，第二天早上就來鬧了，鬧了以後我就和她去派出所協調了一整天，第二天她又來我們店裡鬧，鬧了之後派出所把她帶走了批評教育 ，之後又跑到我們店裡鬧，她揚言要死在我們店裡，也揚言要死在派出所裡。」

胡女舉起椅子要砸向女兒。（取材自新聞坊）

經當地警察局調解，因江先生在事後未經胡某同意就把此事影片發上網路，江先生向胡某賠償精神損失費及醫藥費1萬元後，考量怕給店裡帶來更大的損失，主動向老闆提出了辭職。

女子胡某用椅子砸向女兒，江先生和同事上前阻攔。（取材自新聞坊）

對於此事，網友們議論紛紛。有人認為女孩媽媽「這麼小的孩子怎麼下得去手，腳踢凳子打砸她，虐待兒童！有這樣的媽媽也是孩子的悲哀！」「好恐怖，應該撤銷她的監護資格。」

也有人質疑派出所調解結果：「為什麼阻止打人還要賠償？」「她毆打孩子居然不抓還讓她謳人成功嗎？」「情緒這麼不穩定又有暴力傾向，警察有沒有繼續跟蹤觀察這位母親，追查小女孩有沒有被虐待。」「為什麼要一個幫助了小朋友的人寒心。她說她要死那是她的權利，憑什麼要這個小哥賠錢？」

還有人認為，江先生不經同意就把影片發到網路上確實有問題，不該曝光了胡某的隱私 ，也可能造成胡某女兒的心裡陰影。也有網友認為江先生有錯，但母親問題更大：「不打碼傳影片肯定不對，但是這位媽媽真的更可怕，要是我我也傳。」