在水中急救溺水昏迷女童引爭議 廣東男釣客獲多數網友力挺

鍾先生在水中對女童實施急救。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

廣東一名女童溺水昏迷，一旁男釣客發現後跳入水中救援，將女童拉到岸邊後，在水中實施急救，女童後來恢復了意識，送醫治療後無礙。有目擊者將救人影片發布到網路上後，有個別網友對救人者的施救方式提出了疑問，不過多數網友紛紛力挺救人者。

極目新聞報導，網傳影片顯示，一名身穿藍色上衣的男子抱著一名溺水的女童，站在距離河岸邊約1公尺遠的水中，男子用一條腿支撐住女童的背部，用手按壓女童的肚子，抖動其身體。影片發布者稱，9月18日下午，廣東茂名高州市一名女學生溺水，當地一家牛蹄店的老闆奮不顧身下水將女學生救了起來。

該影片在某短片平台上獲得近2萬網友點讚，數千名網友對此發表評論。其中有個別網友對救人者的行為提出疑問，稱「怎麼不拉她到陸地上後用心肺復甦術？」大多數網友表達了對救人者的支持，指出救人者應該是沒力氣了。

鍾先生將恢復意識的女童送上岸。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

救人者鍾凱雁表示，9月18日下午，他和朋友在高州市根子鎮到灣村委會附近的河裡釣魚 ，當日下午5時許，他正準備回家，突然看到一名背著書包、年約8歲的女童在對岸掉入河中，在水中不停掙扎。見情況危急，他跳入河中，游了十多公尺後靠近女童，將其拉到河邊。

在水中的鍾凱雁用一條腿撐在女童背後的書包上，用手按壓女童的肚子，實施急救。經過大約3分鍾的緊急搶救，女孩恢復了意識和呼吸，他和女童一起上岸。沒多久，警方和救護車趕到了現場，將女孩送往醫院救治。高州市根子派出所工作人員事後表示，獲救女童已無大礙。

對於個別網友的疑問，鍾先生表示，女童連同書包都很重，當他游到岸邊時力氣已經透支，而且岸邊布滿荊棘，他沒有力氣上岸。女童當時已陷入昏迷狀態，呼吸停止，情況緊急，他只能先在水中展開急救。