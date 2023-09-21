高鐵禁菸宣傳用女性演示引歧視爭議 拍攝方：只是選用漂亮女學生

高鐵禁菸宣傳用女性演示引爭議。（取材自紅星新聞）

繼「高鐵化妝」宣傳影片引發熱議後，一則禁菸宣傳片又再惹議。影片裡，一名身穿高鐵乘務員工作服的年輕女性，演示在高鐵車廂內等處吸菸行為是錯誤的，並示範應前往站台吸菸區抽菸的正確行為。不少網民質疑以女性為代表宣傳禁菸是不尊重女性。拍攝單位廣州萬通城軌學院回應稱，只是選用漂亮女學生拍攝影片，並無醜化女性的本意。

紅星新聞報導，網傳影片裡，一名身穿高鐵乘務員工作服的年輕女性，演示著在高鐵車廂內和吧台處吸菸（以捲紙代替香菸）的錯誤行為，並進行了列車停站後前往站台吸菸區抽菸的正確示範 。 影片中也給了正確示範的文字提示：停站下車時，到吸菸區抽菸。

但這段影片引發部分網民不滿，留言區有人質疑，為何宣傳禁菸影片要使用女性作為代表？ 這背後是否有不尊重女性，醜化女性之嫌。

經查，該影片並非出自鐵路相關部門，而是由廣州萬通城軌學院拍攝並於2022年10月9日上傳到認證為「廣州萬通汽車職業培訓學校有限公司」的短視頻帳號。此次是因一網民將該影片轉載至社群平台，後經多人轉載而在網路廣泛流傳。

廣州萬通城軌學院是一家營利性民辦職業技能培訓機構，成立於2020年，主要的專業培養內容包括城市軌道交通禮儀、行車組織技術、交通運容等。

廣州萬通城軌學院一位工作人員表示，拍攝者並非真的高鐵工作人員，而是學校的學生參演，目的是進行乘務員工作的行為規範演示，以及課堂教學的禮儀拍攝。對於宣傳影片引發爭議，廣州萬通城軌學院在網路相關留言中回應：只是選用漂亮女學生拍攝影片展示高鐵不文明行為而已……很多影片都是男女生一起拍的。

上述學校工作人員也表示：「只是這個影片正好由女學生進行示範，並非刻意選擇，其他很多影片也都有男女學生搭配出演。」網民所質疑的影片內容 存在醜化女性的說法，並非影片拍攝本意，也沒有不尊重女性的情感表達。該校已關注到網民的評論質疑，正研究下一步如何處理。