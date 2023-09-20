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為文明？ 景德鎮城管闖入店強撕廣告 惹眾怒

中國新聞組／北京20日電
城管進店強撕櫥窗廣告。（視頻截圖）
城管進店強撕櫥窗廣告。（視頻截圖）

江西省景德鎮市珠山區日前傳出城管人員直接進入店家，撕掉內部玻璃櫥窗張貼的招聘廣告。城管局工作人員表示，「店面內的玻璃門不能張貼招聘廣告，想要張貼，就需要經過相關部門的批准」。不過網友一面倒痛批，「用最不文明的方式，去實現文明城市的目標」。

央廣網報導，該局工作人員解釋，根據「江西省市容和環境衛生管理條例」規定：任何單位和個人未經批准不得在建築物、構築物、樹木或其他設施上張貼、懸掛宣傳品或刻畫、塗寫」，「有時候所謂的強制，其實就是他來幫你清理掉，省得影響市容市貌」。

據了解，珠山區為了提升轄區市容環境秩序，當地成立了由公安、城管、社區三方組成的「城市管理掃街團」，開展常態化城市管理問題「掃街行動」，重點治理市容亂象、門前三包管理、餐飲油煙排放、店面裝飾裝修、臨時占道促銷等市容環境問題，達到「掃街」、「凈街」效果。

網友諷刺，「評上文明城市就文明了？」、「假如有一天城管認為你長的醜，就強行拉你到整形醫院整容，你作何感想？」、「到底誰想搞亂中國？」、「城管隊員核心部分，建議全部換崗為18-20歲的美貌姑娘上班上街，清退其他所有隊員」。

但也有網友表示，「這有啥稀奇的嗎？2000年左右，我姐家開了一家服飾店，坐標北京北二環外，積水潭醫院邊上，那時候城管就已經不讓在玻璃上貼廣告了」、「規定就是規定」。

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