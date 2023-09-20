長沙女童被師打破頭 腦漿流出 清醒後控師故意的「打了2次才中」

被男教師打傷頭骨的女學生做完開顱手術。（取材自九派新聞）

湖南長沙市岳麓區近日有一名四年級女學生小麗在博才梅溪湖小學上學期間，遭學校老師用三角尺毆打，導致頭部受傷住院。孩子清醒後稱老師故意擊打2次，而非此前網傳的誤傷。

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綜合媒體報導，長沙市岳麓區博才梅溪湖小學一家長在社交平台上反映稱，自己的孩子6日在教室內被老師打傷，由於該老師用鋼化玻璃材質三角尺擊打女兒頭部，致三角板嵌入孩子頭部，尺子殘渣都在腦袋裡，「腦漿都流出來了」，經過5個小時的開顱手術，才將被打碎的頭骨和異物取出。

據報導，事發後，學校先把學生帶至醫務室緊急包紮，但因有腦漿流出，再送往附近一個普通醫院，醫院建議傷口縫合。直到院方要求縫合需家屬簽字時，校方才聯繫受傷學生家長。在家長堅持下，將學生轉至中南大學湘雅二醫院進行CT診斷後動手術。經過5個小時開顱手術，才將被打碎的頭骨和異物取出。

家屬表示，學校稱事發當天的監控錄像無法調取，受傷學生的父親表示不能理解，並指校方對於事發經過，仍然沒有給出明確的交代。 他說，孩子清醒後回憶事發細節，稱教師宋某某當時是故意打她，不是之前網傳的誤傷。，

女孩說，宋某某先是把桌子掀了，走到第三排座位，第一次沒打中女孩，第二次直接打破腦袋。女孩父親稱，孩子一回憶被打就頭疼難受，晚上睡覺經常做噩夢哭喊「別打我，別打我」。

毆打學生男教師為40歲的宋姓老師，該師平時教授電腦繪畫等科學課程。目前該師已被停職，長沙市岳麓公安分局後來發布警情稱，涉事教師已被通報刑拘。