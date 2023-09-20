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踹斷6旬婦6根肋骨 陝西寶雞文旅局幹部仍正常上班

中國新聞組／北京20日電
監控拍下事發瞬間。（受訪者供圖）
監控拍下事發瞬間。（受訪者供圖）

陝西寶雞鳳翔區一名六旬老婦與鄰居李某因為瑣事發生口角，被對方踹傷致胸椎和腰椎受傷。老婦家屬報警後，多部門介入處理。據了解，踢傷婦人的李某是鳳翔區文旅局的一名幹部，他打人的事單位已知曉，並對李某批評教育，目前他在單位正常上班，將隨時配合調查。

來源：YouTube

極目新聞報導，老婦家經營商店，與李家房屋緊挨著。此前，老婦家房屋因李家建房受到影響，兩家因此有過紛爭。

該村村支書劉先生表示，這次衝突的起因疑似為老婦家門前綠植被打藥、牆面被弄濕，雙方發生口角，李某才踹了對方。

事發次日，老婦的診斷證明顯示臨床診斷胸部、腰骨折，腦顱、腰、膝關節、背部軟組織損傷，雙膝皮膚擦傷，肋骨疑似骨折等。老婦女兒表示，母親6根肋骨骨折，進行了相應手術後住院治療，將進行傷情鑑定，進一步追責。

西安某醫院診斷證明顯示，老婦於一周前被打傷導致胸背部疼痛、活動受限，在鳳翔某醫院以「胸椎骨折」住院治療，住院後給予吸氧、鎮痛等治療，患者自覺症狀緩解不明顯，為求進一步治療來院就診。門診經查體並合併外院檢查後，以「胸椎骨折」之診斷收住住院。張母診斷為胸部6、8椎體壓迫性骨折，腰1椎體壓迫性骨折，右側第3-8肋骨骨折，雙膝部軟組織損傷等。

老婦女兒表示，事發後當地多個部門介入此事調查，暫時還沒有處理結果，「有關部門稱等傷情鑑定出來後，再做針對性的處理。」

鳳翔區文旅局一名工作人員稱，李某是該局的會計，其打人一事當地有多個部門在聯合處理，警方也在調查。李某某目前在正常上班，之前局裡也對他進行了批評教育，他會隨時配合有關部門調查。後續依照相關的程序，該有何處罰，局裡一定會積極配合各方處理此事。

西安某醫院診斷證明。（受訪者供圖）
西安某醫院診斷證明。（受訪者供圖）

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