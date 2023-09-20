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步恒大集團後塵 融創中國也在美聲請破產保護

記者謝守真／綜合報導
繼恒大集團之後，地產商「融創中國」也在美國聲請破產保護。(路透)
繼恒大集團之後，地產商「融創中國」也在美國聲請破產保護。(路透)

中國地產商「融創中國」傳步上恒大集團後塵，也在美國聲請破產保護，藉以獲得美國法庭對融創在香港法庭有關債務重組協議的認可。

據第一財經報導，融創的作法並非特例。報導統計，此前包括佳兆業、當代置業、榮盛發展等多家房企，及瑞幸咖啡、華晨電力、協鑫新能源等其他產業企業，均在美元債重組過程中依據美國破產法第15章聲請破產保護。

報導引述業內律師指出，「由於融創美元債受美國紐約法管轄，因此融創在香港進行的重組，必須要獲得美國第15章認證，才能確保在美國的有效性」，在非美國企業的重整案例中，進行第15章認證是例行性程序。

對於聲請第15章認證，該名律師補充，此一認證可防止債權人利用紐約法來規避已被香港法院裁定的重組條款，和規避履行重組條款下的有關義務。

中國網分析，融創的債務重組已到關鍵時刻。在今年5月，融創境外債重組方案已獲約87%債權人支持，這顯示該方案已獲實質性通過。本月18日最新公告指，境外債務重組獲高票通過，共有2019名債權人投票，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。

公告還顯示，債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向，融創擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由22億美元(約159.9億人民幣)調至27.5億美元。而綜合債務重組方案中的其他債轉股選項，預計融創通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。

若屆時重組完成，融創將成為頭部房企中首批通過境內外債務重組的企業之一，不僅整體債務規模及流動性壓力將大幅降低，更有利於其進一步讓該公司優化資本結構儘快恢復營運。

重組 破產 香港

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