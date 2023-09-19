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婦遭性侵報警未獲立案 跳水庫亡 警複查：發現新證據

中國新聞組╱北京19日電
海南一婦人遭到性侵，報案卻不予立案。圖疑為性侵地點。(取材自紅星新聞)
海南一婦人遭到性侵，報案卻不予立案。圖疑為性侵地點。(取材自紅星新聞)

海南文昌市一名婦人被性侵後報案，公安局以證據不足為由，不予立案，婦人悲憤之餘，覺得對不起家人，於是跳水庫自殺身亡；近日該局發布「決定不予立案後又發現新的證據」，現已立案偵查。

紅星新聞報導，程男與義姓妻子在海南種植水果，程先生今年因意外腿受傷，義女就接過砍芭蕉等重活。7月15日，當地收水果的黃某因收購芭蕉與義女見面，但性侵義女士。之前，黃某和義女曾因買賣芭蕉見過兩次面，義女均提出遭到對方性騷擾，然而可能當時即遭到性侵。

7月17日報案後，義女和先生陪著妻子做過二次筆錄，7月23日，程男再和女兒去派出所做筆錄，回家後發現義女留下遺書和現金；遺書中提及沒想到會被強姦，因自己「不懂法，把嫌犯的犯罪罪證也弄丟了」，她覺得對不起這個家庭。之後，程男在家附近的水庫中找到妻子的遺體。

程男稱，妻子被性侵後下體流血，曾將妻子的一條內褲作為物證交給警察。8月11日文昌市公安局卻以證據不足，決定不予立案。程家申請複議。9月6日，程男收到公安局通知，「認為出現新證據，撤銷證據不足認定」，現已立案偵查。但是義女已在7月23日跳水庫身亡。

女兒說，媽媽已離世，這對於家屬而言還是「太晚了」，就算之後官司打贏，對家屬而言都算是「輸了」。程男也說，已於9月6日安葬妻子，「在我心目中，老婆誰也代替不了，是最重要的。」他還記得在妻子去世的前幾天，妻子給他剪指甲，十指指甲都修剪得剛剛好。

警方時隔兩個月才立案調查。(取材自紅星新聞)
警方時隔兩個月才立案調查。(取材自紅星新聞)

性侵 性騷擾

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