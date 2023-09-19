假競拍真傳銷 高價文玩僅值1元 幕後老闆3月獲利500萬

假競拍真傳銷的「文玩」，其實是價值人民幣一、兩元的工藝品。(取材自紅星新聞)

網路近期流行的「文玩競拍」，其實是新型傳銷，透過「拉人頭」方式，每次競標漲價4%，即可獲利1.5%，推薦人獲利0.5%，起拍價數千元(人民幣，下同)的「文玩」，真正價值僅一、兩元，據悉，幕後老闆建立平台3個月，非法獲利逾500萬元。

來源：YouTube

紅星新聞報導，60多歲的張大爺今年3月開始參與網路「文玩競標」，只需要投入幾千元轉手賣出去，平台上會漲價4%；張大爺根據朋友介紹下載了一款App，同時又被拉入一個群，被稱為「閣主」或店主的人開始在群組裡教他們如何玩，並告知4%的利潤 如何分配。

根據「閣主」教學，張大爺綁定自己的支付寶用於競拍支付和收款。第一次參與，張大爺花2000元在「閣主」手中競拍一條「玉石手鍊」，次日在平台轉手賣出，確實漲價4%，錢款也打入他帳戶；其中張大爺留下1.5%的利潤即30元，然後將剩餘的2.5%利潤轉給介紹他的朋友，短短兩個月，他賺4000元。

張大爺繼而邀請兩個朋友參與「文玩競拍」。由於每件「文玩」賣出一次就漲價4%，價格也越來越高，直到5月底，張大爺花上萬元競拍了一件「文玩」，準備再次轉手賣出時，因價格太高，平台上已無人接手了。

報導指出，四川警方近期偵破這個涉及21個省市、8萬餘人參與的特大網路傳銷犯罪團伙，抓捕30餘名嫌犯，凍結600餘萬元，扣押車輛1輛、電子產品70餘件。四川經偵大隊副大隊長任傑表示，張大爺參與的「文玩競拍」幕後老闆建立平台3個月，非法獲利500餘萬元。

任傑說，拍價動輒數千元的「文玩」如「玉石手鍊」「玉石戒指」等，其實僅僅是些價值一兩元、配有所謂「鑑定證書」的工藝品。