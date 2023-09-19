大學生蹭酒席 隨禮100元 網友酸給太少 新娘事先說不需要

與新娘對話紀錄。（取材自九派新聞）

浙江嘉興一位大三學生小西（化名）和朋友突發奇想「去吃席」，於是參加了一場陌生人的婚禮。儘管兩人各隨了100元的份子錢，仍遭到質疑隨的錢太少，但小西表示因為是學生，拿不出太多錢，但又不好意思不給。且大家來自不同的地方，風俗不同，有質疑也可以理解。

九派新聞報導，小西表示，她們事先通過交易平台上掛了一個鏈接來蹭酒席，竟真的收到了一位新娘的邀請。新娘告訴她，婚禮原定的一些朋友沒辦法到場，想補充點人氣，詢問她和朋友是否能以「新認識的朋友」的身分到場。

小西稱，由於她和朋友都不太了解當地禮金習俗，但又不希望「吃白食」，因此向新娘詢問相關問題。對方表示不需要給禮金，「我也不收禮金什麼的，就是那桌訂了，放著也空。」

小西和朋友覺得這樣不好，當天，她們各自揣上100元的紅包，按約定去參加婚禮。小西稱，兩人吃得很開心。此外，她們還收到禮盒，裡面包含喜糖、一瓶蜂蜜、一盒蜜棗和一包菸。

一開始，小西以為是在嘉賓進現場時給紅包，但一直沒找到登記點，直到敬酒環節，看到別人遞紅包給新娘，她才知道禮金要這麼給。小西說，一開始，新娘不想接受她們的紅包，但後來，兩人硬塞到她的手中。

報導說，面對部分網友認為兩人「隨的份錢太少」的質疑，她表示，因為兩人是學生，確實拿不出特別多錢，但又不好意思不給，才會選擇隨100元。她認為，各地風俗不一樣，她們不太了解當地的禮金，因此自己對這些質疑並不介意。

網友說，「畢竟還是學生，100元可以理解，況且人家事先已說明不需要禮金」、「新娘都沒有意見，網友倒是不滿意了」。