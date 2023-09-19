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網傳重慶辣媽「睡了很多個」兒子同學「爸爸們」只是備胎

中國新聞組／北京19日電
孩子的媽出軌另個孩子的爸，更驚爆睡過多位男家長。（翻攝自「91吃瓜中心」）
孩子的媽出軌另個孩子的爸，更驚爆睡過多位男家長。（翻攝自「91吃瓜中心」）

重慶近日爆出一起情節誇張的家長出軌事件，網傳有人妻在家校群組崩潰發文，查丈夫手機發現丈夫和兒子同學的媽媽出軌，姦情長達八個月，未料她向該名媽媽攤牌時，對方確堅稱自己是被強姦。事後更有其他人爆料，偷吃人夫的辣媽「睡了很多個」，不少學生的爸爸還是女主角的「備胎」。

香港01報導，重慶有小學近日爆出家長偷吃同學爸爸的事件，大量家長群組的對話截圖流出。網傳有人妻在家校群組內發文，稱她是鍾姓學生的媽媽，原本家庭美滿，但丈夫在孩子入學幾個月後性情大變，原本以為是工作關係，但丈夫於去年變得對家庭莫不關心，「好奇的我無意間翻到了一段如噩夢般的聊天紀錄」。

程女與男家長的不倫簡訊被曝光。(翻攝自「91吃瓜中心」）
程女與男家長的不倫簡訊被曝光。(翻攝自「91吃瓜中心」）

鍾媽媽指主角是張姓同學的媽媽程某某，發現她和丈夫有染，當她主動去詢問時，「她卻拍桌子，理直氣壯說她是被強姦了」，但各種證據都顯示，兩人婚外情已長達八個月。鍾媽媽事後去報警，在警方調解下，她為了孩子成長決定忍。

鍾媽媽原以為事件過去，未料程女事後故意教唆張姓兒子，要疏遠鍾媽媽的兒子，更到處說壞話中傷對方，讓鍾媽媽的兒子多次痛哭後不願上學，最終要轉校。回想起丈夫出軌期間，兩家曾多次外出遊玩，但鍾媽媽不知道兩人有姦情。

從鍾媽媽上傳的對話截圖可見，程女疑在婚外情結束後，仍稱呼鍾先生為「老公」，更叫他要多照顧自己的張姓兒子，「老公…即使真的分開了，也要大方的分手，也是對彼此相伴的一種尊重，拒絕冷暴力」、「我想你了」，又疑似發送一些情趣內衣及服飾產品照。而丈夫回覆：「程小姐，想我的時候就好好吃飯好好鍛鍊。」

不料程女不是第一次偷吃兒子同學的爸爸，有家長指上學期時她已經被其他媽媽警告過，「她不止睡一個」、「睡了很多個家長啊」、「好像我們小區還有被睡的」。

事件在網上引起轟動，更爆出許多學生的爸爸都是她的「備胎」，甚至所住的小區內都和其他爸爸有一腿，「這個女人需求太旺盛了」，有爆料網站甚至流傳出疑似出軌影片。

事件在小學及小區引起轟動，有人表示「驚呆我三觀」、「有人問我到我這裡來了」。有家長大爆程女本身有經營抖音帳號、平日開保時捷出入，「她那個身材，很多男人應該都喜歡」。

香港 抖音

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