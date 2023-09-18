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健身教練獨自在健身房臥推 遭槓鈴壓頸致死 手機錄下驚悚畫面

中國新聞組／北京18日電
河南一名男子獨自進行臥推時，因重量過重導致槓鈴直接壓頸致死。（視頻截圖）
河南一名男子獨自進行臥推時，因重量過重導致槓鈴直接壓頸致死。（視頻截圖）

來源：聯合影音

網上近日瘋傳，武漢一名男子近日獨自在健身房做臥推，因重量超過負荷，導致失手後槓鈴直接掉落鎖喉致死。江蘇揚子晚報指出，這起事件發生在河南省南陽市鎮平縣，而非網傳的武漢，時間則是今年7月3日。

案發健身房趙姓負責人告訴揚子晚報，男子「小侯」今年27歲，曾在他們健身房做過健身教練，也是他最好的朋友之一。

報導稱，網上流傳的事發過程驚悚影片，是7月3日當天，小侯架設手機要將自己重訓過程錄影下來。揚子晚報指出，事發時並非健身房營業時間，小侯是獨自進入健身房。

該健身房趙姓負責人表示，出事前，小侯已沒在當健身教練，而是到當地檢察院當書記員，但平時還是會利用午休的時間過來自己鍛鍊。對於小侯是如何在非營業時間進入健身房？趙姓負責人稱，「健身房鑰匙是他在我這幹健身教練的時候就自己留了的」。

趙姓負責人表示，小侯是健身狂，甚至有些「走火入魔」。「他從來沒想過談女朋友，就知道鍛鍊。從大學畢業開始就做了4年左右私教，水平和意識都絕對的專業」。

但小侯有個問題，就是比較自信，重訓時從來不讓別人給他輔助，哪怕偶爾與朋友一起訓練，也不喜歡有人在旁輔助。

事發當天健身房監控視頻顯示，當天下午1時57分，小侯一個人在未營業的健身房內，挑戰120公斤槓鈴臥推。

小侯將槓鈴從架子上取出後無力支撐，失控的槓鈴直接壓在他脖子上，小侯掙扎數分鐘後，就一動也不動。

這段完整視頻長達半小時，據此推估，大約在下午2點半，才有前來上班的工作人員發現，但為時已晚。據了解，該健身房正常營業時間為下午2點半至晚上9點。

在發生這起不幸事故後，該健身房健就停止營業至今。

健身 武漢 河南

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