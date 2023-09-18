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深圳別墅藏手術室 搞非法代孕 專車接送代媽、卵妹

中國新聞組／北京18日電
執法人員發現房間內有多種代孕器械。(視頻截圖)
執法人員發現房間內有多種代孕器械。(視頻截圖)

深圳一棟5層樓別墅，裡頭竟暗藏「手術室」，經調查發現，為犯罪集團在此進行非法代孕，執法人員逮捕了7人，已依法對負責人及涉案的其他醫護人員做出處罰。

來源：YouTube

據深圳衛生監督微信公眾號消息，前段時間，龍華區衛生監督所的執法人員通過暗訪排查，發現在轄區梅花山莊一處從地下室到頂樓共5層的別墅，有涉嫌開展取卵、胚胎移植等非法代孕活動，現場負責人謊稱自己是保潔人員，對發現的醫療設備、藥品、倉庫內的液氮和氣罐「裝聾作啞」。

經衛監執法人員及輔助生殖技術相關專家的認定，現場發現的藥品、器械、儀器，均用於開展取卵、胚胎移植等代孕活動。

現場涉案的七人中有六名女性和一名男性，這六名女性均指認是另一名叫「老劉」的男性在安排工作。但是「老劉」面對詢問，稱自己只是場所的保潔人員，對於發現的醫療設備、藥品採用「裝聾作啞」或者「我不知道」等方式回覆。

經後續調查，執法人員確認了現場六名女性的身分，分別為「代媽」（代孕媽媽）、「卵妹」（供卵者）、準備做胚胎植入的客戶、實驗室操作人員和兩名護士。

而「老劉」真名是陳某，他正是該場所的實際運營管理人員，他承認租用這棟別墅是用來開展代孕活動的。另外還有一名司機，負責開車接送「代媽」「卵妹」等人，期間還會沒收手機並遮蔽車窗。

最終，因陳某在未取得「醫療機構執業許可證」的場所，擅自開展人類輔助生殖技術的執業活動，衛監部門依法予以其沒收違法所得及相關藥品器械並罰款的行政處罰。另外，對涉案的其他醫務人員也予以了相應的行政處罰。

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