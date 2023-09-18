體檢報告寫「智商偏低」 江蘇一醫師被炒 網：這醫師智商偏低

網傳一醫院入職體檢報告寫「智商偏低，建議用人單位酌情考慮」。(取材自九派新聞)

近日，一張由江蘇連雲港徐圩新區人民醫院體檢中心出具的入職體檢報告在網上流傳，報告中寫有「智商偏低，用人單位酌情考慮」等內容引發爭議後，院方一度否認曾開據此報告。不過，事件最新發展是，該院一名副院長出面稱，涉事的主檢醫師已被停職，事件正在調查中。

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早前媒體報導，在上述體檢報告內科檢查一項中，病史被註記為「表情呆滯，反應遲鈍」；該報告中的體檢建議一欄寫著「智商偏低，用人單位酌情考慮」，落款蓋有連雲港徐圩新區人民醫院體檢中心公章。

當時該醫院一工作人員回應，已找到視頻發布者，並與對方溝通，此人並非體檢報告的當事人，其發布內容不實。該工作人員還稱，醫院沒有開具此體檢報告，後續會有相關處理。

不過，央廣網報導，該醫院副院長徐潔接受採訪時表示，經過調查，醫院體檢中心確實在9月11日出具過上述體檢報告，報告內含有「智商偏低」等內容。

報導引述徐潔稱，出具該份體檢報告的主檢醫師未經過專業的檢查便給出了上述體檢建議，這是不符合規範的，同時，體檢報告中本不該包含「智商偏低」等相關內容，目前該主檢醫師已被停職，事件還在進一步調查處理中。

另據極目新聞此前報導，體檢報告上落款醫師為該院內科主任醫師。醫院官網介紹，其從事內科臨床工作30餘年，曾多次獲得「骨幹醫師」「先進科主任」等榮譽稱號。

事件在中國社群平台引起討論，有網民嘲諷「這醫師智商偏低，建議醫院給予停職」、「不僅是智商，情商還低」，另有人質疑「是不是有過節」、「沒事找事」。