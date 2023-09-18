恒大人壽遭處置 轉讓保險業務 集團「錢袋子」丟了

恒大財富包括董事長在內多人被採取刑事強制措施。（路透）

中國金融監督管理局公告，同意海港人壽整體受讓恒大人壽保險 業務及相應的資產、負債。隨後，海港人壽、恒大人壽分別發布關於雙方保險業務轉讓公告，正式「交接」。

這標誌著恒大集團 「錢袋子」恒大人壽風險處置有重大進展，而恒大集團董事長許家印也失去曾經重要的吸金管道。

金管總局深圳監管局負責人表示，恒大人壽嚴重資不抵債，監管部門已依法對其實施貼身監管並開展風險處置。

接盤恒大人壽的海港人壽大有來頭，出資方均有國資背景，包括深圳鵬聯、保險保障基金、廣東粵財、重慶渝新、太平人壽等。海港人壽也是繼中匯人壽、瑞眾人壽之後，今年內成立的第三家新公司以承接原有保險公司主體。

恒大人壽原名為中新大東方人壽，成立於2006年，由新加坡大東方人壽和重慶市地產集團合資組建。許家印在2015年為籌資金，將目光瞄準保險業，以人民幣39.39億元(約5.4億美元)從重慶地產集團和重慶城投集團手中收購中新大東方人壽合計50%股權，並更名恒大人壽。

許家印入主恒大人壽後，瘋狂銷售「萬能險」（指一般壽險外，還能讓客戶直接參與由保險公司為投保人建立的投資 帳戶內資金的投資活動），以極高利率水平從市場上大量吸收資金。

恒大人壽因此成恒大集團「錢袋子」之一。恒大人壽在2016年、2017年炒股、吸收高保費，且屢次挑戰監管底線。

經濟觀察網報導，恒大人壽在2015年，公司資產規模僅為200億元，而兩年後資產規模便突破1000億元。

伴隨恒大集團爆雷，恒大人壽2021年、2022年年報均未發布，最終難逃資不抵債的命運。