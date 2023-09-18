我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

恒大人壽遭處置 轉讓保險業務 集團「錢袋子」丟了

記者黃雅慧／綜合報導
恒大財富包括董事長在內多人被採取刑事強制措施。（路透）
恒大財富包括董事長在內多人被採取刑事強制措施。（路透）

中國金融監督管理局公告，同意海港人壽整體受讓恒大人壽保險業務及相應的資產、負債。隨後，海港人壽、恒大人壽分別發布關於雙方保險業務轉讓公告，正式「交接」。

 這標誌著恒大集團「錢袋子」恒大人壽風險處置有重大進展，而恒大集團董事長許家印也失去曾經重要的吸金管道。

金管總局深圳監管局負責人表示，恒大人壽嚴重資不抵債，監管部門已依法對其實施貼身監管並開展風險處置。

接盤恒大人壽的海港人壽大有來頭，出資方均有國資背景，包括深圳鵬聯、保險保障基金、廣東粵財、重慶渝新、太平人壽等。海港人壽也是繼中匯人壽、瑞眾人壽之後，今年內成立的第三家新公司以承接原有保險公司主體。

恒大人壽原名為中新大東方人壽，成立於2006年，由新加坡大東方人壽和重慶市地產集團合資組建。許家印在2015年為籌資金，將目光瞄準保險業，以人民幣39.39億元(約5.4億美元)從重慶地產集團和重慶城投集團手中收購中新大東方人壽合計50%股權，並更名恒大人壽。

許家印入主恒大人壽後，瘋狂銷售「萬能險」（指一般壽險外，還能讓客戶直接參與由保險公司為投保人建立的投資帳戶內資金的投資活動），以極高利率水平從市場上大量吸收資金。

恒大人壽因此成恒大集團「錢袋子」之一。恒大人壽在2016年、2017年炒股、吸收高保費，且屢次挑戰監管底線。

經濟觀察網報導，恒大人壽在2015年，公司資產規模僅為200億元，而兩年後資產規模便突破1000億元。

伴隨恒大集團爆雷，恒大人壽2021年、2022年年報均未發布，最終難逃資不抵債的命運。

恒大集團 保險 投資

上一則

認賠? 外資撤離中國、加速脫鉤 8月單月120億美元創新高

下一則

未兌付本息340億 進清算期？ 恒大財富董座被捕

延伸閱讀

中國恒大財富董事長被捕 未兌付本息47億美元

中國恒大財富董事長被捕 未兌付本息47億美元
恆大人壽資不抵債 中國官方成立海港人壽接手

恆大人壽資不抵債 中國官方成立海港人壽接手
「嗨中秋」贊助客戶介紹╱紐約人壽拍照打卡區 贈送兔寶寶燈籠

「嗨中秋」贊助客戶介紹╱紐約人壽拍照打卡區 贈送兔寶寶燈籠
紐約人壽資產規劃講座9月27日登場

紐約人壽資產規劃講座9月27日登場

熱門新聞

有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警