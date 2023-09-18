未兌付本息340億 進清算期？ 恒大財富董座被捕

杜亮。 (領英檔案截圖)

恒大集團 債務問題持續延燒，根據深圳市公安局南山分局16日公告，恒大集團旗下理財公司恒大財富董事長杜亮等多人，已遭警方採取「刑事強制措施」。成為恒大旗下公司唯一被捕的高管，被捕的原因可能是非法集資。有分析稱，逮人之舉顯示債務風暴進入清算期。

財新網和界面新聞報導，在此次恒大財富董事長被捕前，恒大財富已於8月31日發布公告稱，因公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，已無法開展該月兌付。據統計，截至去年底，恒大財富未兌付本息約達人民幣340億元（約46.7億美元）。

澎湃新聞稱，恒大財富在開展業務的過程中涉嫌非法集資。一位資深法律專家認為，進入刑事立案階段後，相關涉案資產、贓款贓物投資 形成的資產等將依法應被查封、凍結、扣押，後續將依法處理。

公安機關對恒大財富立案，將有利於依法開展追贓挽回損失工作，或可一定程度減少恒大財富相關投資人的損失。

恒大財富的前身為恒大金服，成立於2015年11月18日，為恒大集團的全資子公司。恒大金服於2016年3月上線，正值全中國P2P盛行，讓公司業績快速成長，但2018年起，中國多個P2P爆雷，官方對該行業進行全面整頓。恒大金服產品下架，並於2019年5月30日宣布更名為恒大財富。

更名後，恒大財富依然銷售各種理財產品，這些產品多打著「供應鏈 金融」名義，融資人或為恒大集團關聯企業，或為其宣稱的上下游供應商，並在各地多家無牌照的「偽金交所」交易。募資由恒大財富實際控制，形成一個「資金池」，這種作法和「中植系」四大財富管理平台的定融產品一樣，具備典型的「自融特徵」。

恒大財富2021年9月初正式爆雷，宣布暫停兌付所有理財產品本金，包含離職的公司高層、員工、供貨商、恒大業主及普通投資者，多達數十萬人難以收回本金，因此在多地引發維權潮。

2021年9月13日，恒大財富曾發布一份兌付方案，提出現金分期兌付、實物資產兌付及理財額度沖抵購房尾款等三種兌付方式供投資者選擇。