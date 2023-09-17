「三人成蟒」周口少年說謊驚動官方 千萬網友圍觀捕蛇

9月14日晚，疑似是視頻的原發作者發視頻闢謠。 (取材自瀟湘晨報)

河南 周口某村莊一條小河出現巨型「蟒蛇」的影片，近日在當地引起軒然大波，甚至吸引千萬網友圍觀搜捕蟒蛇的直播；最後經當地調查，事情徹底反轉，最早上傳到微信 群的當事人是一名不滿16歲的少年，他已經承認自己是「張冠李戴」，才導致了這場「三人成蟒」鬧劇發生。

瀟湘晨報報導，9月12日有人在河南省周口市四通鎮時莊村夜釣時，發現河中有一條10多米長的巨型「長蟲」，身上布滿花紋。所謂的巨型「長蟲」究竟是什麼物種？來自哪裡？瞬間在當地引起關注，周口市四通鎮政府一名工作人員表示，「十多天前，村裡就有多人陸續稱在河裡發現了這條蟒蛇，近兩天，有網友和媒體關注到此事，所以越來越多人關心。」

據報導，此事源自一位少年自稱看到蟒蛇，還拍攝了影片，線上線下很快沸騰，政府部門組織人員搜捕蟒蛇，專家對蟒蛇進行分析，多家媒體轉發「目擊者」拍攝的蟒蛇視頻，在媒體直播過程中，又有多位疑似當地村民的網友站出來稱也發現疑似蟒蛇，或蟒蛇吃了自家的雞和魚。

然而9月14日晚，事件突然徹底反轉，當地經調查後，有關部門人員回應稱，最早上傳到微信群的當事人是一名不滿16歲的少年，大概半個多月前，這名孩子將視頻發布在村裡的微信群，但當時大家都沒有當回事，沒想到這幾天關注的人一下多了起來。發布視頻的孩子跟包括他家人在內的人都說事情發生在什麼地方，「沒想到他連家人也騙了。」

北青報報導，淮陽區網信辦一名工作人員說，經過調查，現在已經確定這條視頻是假的，周口出現蟒蛇的消息為謠言，但不清楚這名孩子發布這條視頻的動機是什麼。