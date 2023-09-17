四川1小學校長涉黑被抓 教育局：換新校長 不影響教學

向黎曾是達州外國語學校董事長、校長。（圖：達州市公安局）

四川達州市公安局近日發布通告，打掉以向黎為首的涉黑犯罪組織，該組織涉嫌聚眾鬥毆、故意毀壞財物、強迫交易等；而向黎曾是達州外國語學校董事長、校長，渠縣外國語小學校長，對此，達州市教育局 相關人士表示，向黎被抓並未對達州外國語學校教學產生影響，目前校長已更換。

極目新聞報導，達州市公安局近日依法打掉以向黎為首的涉黑犯罪組織，抓獲向黎、向思維、王永華、向濤等18人，現已全部採取刑事強制措施。經查，該涉黑組織多次有組織地實施聚眾鬥毆、尋釁滋事、故意毀壞財物、強迫交易、敲詐勒索、虛假訴訟等違法犯罪活動。

據四川媒體報導，向黎曾是達州外國語學校董事長、校長，並擔任多家企業法定代表人或企業股東，其企業涉及到砂石場、學校、酒店、農旅、餐飲等行業。

根據資料顯示，現在向黎在多家擔任法定代表人或股東的企業的股權均被凍結，涉及的金額有數千萬元（人民幣，下同）。其中涉及金額最多的一家企業是四川博舜農業發展有限公司，該公司註冊實繳資本6600萬元，向黎在該公司持股65%。2023年8月，向黎在該公司的股權被渠縣公安局凍結，涉及金額四千多萬元。此外，在徵集違法犯罪線索名單中的向濤和向思維，也在四川博舜農業發展有限公司持有股權，均被凍結。

據報導，達州外國語學校一名工作人員表示，向黎被抓後並未影響學校的正常工作，向黎是董事長和校長，學校是他創辦的，但具體教學他不會管那麼細，目前學校正常辦學。

該校一位學生家長介紹，學校是一所民辦學校，教學質量並不算差，學生學習成績好的話還能免學費以及獲得獎學金。而關於向黎被抓一事，其表示知道此事，但對學生上學並沒有什麼影響，目前校長也已更換了。