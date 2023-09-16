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被騙赴緬中科院博士 曬工資單 在中每月賺四、五千

中國新聞組／北京16日電
張先生回應網上質疑。（取材自南方都市報）
張先生回應網上質疑。（取材自南方都市報）

「中科院被騙博士曬出緬甸工資單」近日登上熱搜，當事人張先生表示，網路熱搜存在誤解，他曬出的實際是此前在國內每月人民幣四、五千元的工資單。

南方都市報報導，為什麼選擇去國外工作，張先生解釋，當時他在中科院的一個研究所工作，每月的工資大概四、五千元。2022年，他的父母和女朋友都生病，需要花很多錢，「當時全家只有我一個人工作，面臨非常大的經濟壓力」。

那份令他深陷緬甸詐騙園區的國外工作，是通過中介找的。張先生介紹，他看對方多年時間一直幫國內的人尋找國外的工作機會，所以比較信任對方。這個中介給他推薦了一份新加坡的工作，「薪資待遇比較合理，每月1.5萬元加提成，每周工作六天，每天工作10小時，比國內的工作要辛苦，但是包吃包住，待遇比較合理，所以打算試一試。」

此前接受專訪時，張先生曾說，原本希望出國謀求工作機會，卻被誘騙至緬甸詐騙園區。每天在嚴密監視下工作18個小時，完不成業績會被體罰，「洩密」被發現遭到毒打。後來經多方營救，他於9月5日回國。

在他看來，被騙與學歷、閱歷沒有必然關係，「詐騙利用的是人性的弱點，任何人都有可能成為受害者」。

網友熱議，「博士工資這麼低的，能養家餬口嗎？難怪『人才往外跑』」、「知道為什麼都去美國了吧，別道德綁架，人家也要生存、發展」、「中科院的博士生薪酬待遇應該不低於每月8000-10000元，月薪5000元左右是剛畢業本科生待遇吧」、「現在很多人寧願當網紅，也不想當博士，因為博士估計還不及網紅一天的收入。這個收入也太低了」。

張先生被騙前在國內的工資單。（取材自南方都市報）
張先生被騙前在國內的工資單。（取材自南方都市報）

緬甸 詐騙 新加坡

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