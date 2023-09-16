被騙赴緬中科院博士 曬工資單 在中每月賺四、五千

張先生回應網上質疑。（取材自南方都市報）

「中科院被騙博士曬出緬甸 工資單」近日登上熱搜，當事人張先生表示，網路熱搜存在誤解，他曬出的實際是此前在國內每月人民幣四、五千元的工資單。

南方都市報報導，為什麼選擇去國外工作，張先生解釋，當時他在中科院的一個研究所工作，每月的工資大概四、五千元。2022年，他的父母和女朋友都生病，需要花很多錢，「當時全家只有我一個人工作，面臨非常大的經濟壓力」。

那份令他深陷緬甸詐騙 園區的國外工作，是通過中介找的。張先生介紹，他看對方多年時間一直幫國內的人尋找國外的工作機會，所以比較信任對方。這個中介給他推薦了一份新加坡 的工作，「薪資待遇比較合理，每月1.5萬元加提成，每周工作六天，每天工作10小時，比國內的工作要辛苦，但是包吃包住，待遇比較合理，所以打算試一試。」

此前接受專訪時，張先生曾說，原本希望出國謀求工作機會，卻被誘騙至緬甸詐騙園區。每天在嚴密監視下工作18個小時，完不成業績會被體罰，「洩密」被發現遭到毒打。後來經多方營救，他於9月5日回國。

在他看來，被騙與學歷、閱歷沒有必然關係，「詐騙利用的是人性的弱點，任何人都有可能成為受害者」。