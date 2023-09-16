搞特權? 遼寧醫院窗口竟貼「民營企業家人大代表優先掛號」

遼寧一醫院窗口張貼「民營企業家人大代表優先掛號」標識引爭議。（取材自九派新聞）

有網友爆料稱，遼寧彰武縣人民醫院在窗口張貼「民營企業家人大代表優先」字樣，質疑醫院提供特權。院方一度稱是「根據一個文件精神，人大代表中的民營企業家對社會做出了突出貢獻」才制定了這項優先政策，引來網友幾乎一面倒批評：「人大代表更應該服務人民，而不是擁有特權」。院方當晚因此又改口稱其服務理念存在不足，將「立即核查整改」。

九派新聞報導，據網友爆料稱，遼寧彰武縣人民醫院除在窗口張貼「民營企業家人大代表優先」字樣，另外還將老年人優先窗口的年齡限制提高到80歲以上。

爆料內容引來不少網友批評醫院不親民，更別提溫度，且所謂「民營企業家」的標準是如何衡量：「身價要達到多少才能為『家』？」「我想問問我開養豬場的，養了50頭豬，算不算民營企業家？」「我懂你的意思，乾脆直接寫『有錢人優先』」。

9月15日，彰武縣人民醫院工作人員劉先生表示，醫院並非只有這兩個優先窗口，傷殘人士、退役軍人現役軍人及其家屬都可以享受優先掛號、優先繳費。「我們有專門的導診人員和志願者，專門負責特殊群體的綠色通道。」

至於老年人設定在80歲以上，劉先生表示是因為來醫院看病的老年人特別多，「我們是一個縣級醫院，80%的患者都在60歲以上，而且其中極少數是行動不便的，如果我們設置在60歲以上患者優先，那就失去意義了。」

他還進一步解釋，「民營企業家人大代表優先」指的是人大代表中的民營企業家，「我們是根據一個文件精神，人大代表中的民營企業家對社會做出了突出貢獻，我們要給予一定的優先政策。」符合條件的患者需要出示相關證件才能享受優先待遇。

「對於一個縣級醫院來說，我們平時的患者不少，掛號要排隊。」劉先生說，由於縣城中老年人居多，他們不會用智能手機，所以醫院掛號依舊採取現場掛號，醫院也設立了很多優先窗口，並安排導診人員和志願者陪同。

醫院的說明再度引發網友不滿，紛紛留言：「我們的口號是公平，公正，法制，人權」，「還是不如有個資 本家身份啦」，「窮人和不夠老的老人就不該進醫院這種高檔場所」，「也好，麻煩他們在太平間也貼一張」，「文件精神？我估計這個文件可能也是人大代表提議制定的」，「人大代表更應該服務人民，而不是擁有特權」。

9月15日，遼寧彰武縣人民醫院官微發布通報指出，院方對媒體和網民關注高度重視，立即核查整改，深刻反思院方在服務理念、服務舉措上存在的不足。目前醫院已對相關服務措施做出調整改進。