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唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

唐山燒烤店事件翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

中國新聞組／北京16日電
女子餐廳拒絕黃發男搭訕，遭拽頭髮拖倒在地受傷。（取材自極目新聞）
女子餐廳拒絕黃發男搭訕，遭拽頭髮拖倒在地受傷。（取材自極目新聞）

河南鄭州郭姓女子日前和2女性友人在餐廳吃飯，鄰桌陌生男子搭訕不成，竟強拽郭女頭髮拖倒在地，造成郭女多處挫傷，當地警方介入調查後，男子因尋釁滋事被行政拘留15日。這起事件令人聯想到去年6月的唐山燒烤店打人事件，當時一男子性騷擾在店內與朋友聚餐的女子不成，與同行多名男子暴力圍毆4女子，震驚各界。

來源：YouTube

綜合媒體報導，受傷的郭女表示，9月12日凌晨，她和兩位女性朋友在鄭州一家餐廳吃飯。期間，鄰桌一位黃髮男子來到她們桌子坐下搭訕，遭她們拒絕。女士等人請求餐廳服務員幫忙，讓黃髮男子離開她們餐桌，黃髮男子仍不願離開。不久，未經郭女等3人同意，黃髮男子自行到收銀台替郭女等3人買了單，又繼續搭訕3位女生，仍然被拒絕。

郭女稱，黃髮男子買完單後，又坐在自己對面指著閨蜜說：「能不能對我笑，憑這桌的單子是我買的。」雙方為此發生言語爭執。期間，郭女等人讓服務員給黃髮男子退了錢，她們自己買了單。黃髮男子離開郭女等人的餐桌後，其同伴不停給郭女等人道歉，說黃髮男子喝多了，請求郭女等人諒解。

郭女說，有想到黃髮男子從洗手間回來後，徑直來到她身後，拽起她的頭髮就往地上按。雙方朋友見狀，趕緊上前勸拉，黃髮男子仍未鬆手，又將郭女向前拖行一段距離。

最終，在雙方朋友的勸阻下，黃髮男子被拉走。郭女則表情痛苦的蹲在地上，隨後躺在地上暈了過去。郭女的朋友報警。郭女被送往醫院救治，黃髮男子被民警帶到當地派出所接受調查。鄭州市公安局金水分局表示，該男子醉酒後拖拽當事女子頭髮，其因尋釁滋事被警方處以行政拘留15日。

網友怒道，「這與喝多有什麼關係？垃圾就是垃圾」、「這不是搭訕這是性騷擾」、「喝醉了也要為自己的行為買單，會撒酒瘋的人就不該喝酒」、「又要重演唐山燒烤店的事件嗎」、「欺男霸女，中國傳統文化的忌諱。對這種人，這種事，絕不能姑息」、「難怪之前看到說女生在外吃飯被老闆免單都不敢再去這家店了，他們的買單免單都是有目的的」。

性騷擾 鄭州 河南

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