加張貼紙 高鐵盒飯15元變35元 官方：餐服員擅自改價

旅客購買的餐食為肉沫豆腐快餐，列車員告知其該快餐價格為35元，不過乘客撕開包裝後從反面卻清晰看到包裝上印有「售價：15元」字樣。（取材自紅星新聞）

一名旅客近日發布視頻稱，在高鐵上花了35元購買1份盒飯，但揭開包裝後發現本來印著售價15元字樣竟被貼紙蓋住，疑似遭遇欺詐消費，購買的快餐盒飯被二次定價銷售。對此，官方致歉稱，係餐服員擅自改價，已被停職，公司將退還差價。

來源：YouTube

大皖新聞報導，從視頻中看到，該旅客購買的餐食為肉沫豆腐快餐，列車員告知其該快餐價格為35元，不過快餐包裝正面並未顯示價格。當乘客購買並準備食用時，撕開包裝後從反面卻清晰看到包裝上印有「售價：15元」字樣。而在包裝正面印有價格的位置卻被白色標籤遮蓋。

報導說，該乘客在視頻評論中補充稱，乘坐的是從南寧東開往寧波的G2344次列車。該乘客還在評論中表示，「當時列車員跟我說有盒飯和煲仔飯兩種，盒飯只有這一款肉沫豆腐的了，是35元。」

據報導，今年7月3日就曾有網友在社交平台反映過類似問題，該乘客購買的一份名為「魚香肉絲」的盒飯外層手寫標籤顯示價格為35元，也是他實際支付的金額。然而，當他撕開標籤後發現，底下還有一個標註著該盒飯原零售價為15元的價格標籤。

報導說，中國鐵路南寧鐵路局寧鐵餐飲運營總監的王先生15日表示，公司獲悉反饋後高度重視，經核實，該行為是銷售人員高某違反公司規定，擅自篡改價格，用標籤遮蓋售價。另據核實，當時交易也是使用其個人二維碼進行收款，意圖賺取中間差價，對高某某作出停職並接受調查處理，公司向當事旅客做出深刻道歉、退還差價。

王先生表示，對旅客不愉快的乘車體驗感到抱歉，感謝對工作中的不足提出寶貴意見，也會加強監管杜絕此類事件再現。