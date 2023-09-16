女嬰被高空扔下菸蒂燙傷 全樓26層130住戶驗DNA 找到「元兇」

嬰兒傷勢。（取材自微信）

河南鄭州 一小區內，一名4個月大的嬰兒日前被高空扔下的菸頭燙傷。由於無人承認，也沒有攝像頭拍到，警方隨後對事發單元樓共26層，每層5戶的所有住戶進行了採血調查，比對菸頭上的DNA ，成功鎖定了扔菸頭的「元兇」，將依法送辦。警方霸氣對全樓做DNA找「真兇」，獲得不少網友點讚。

來源：YouTube

綜合媒體報導，8月25日傍晚，小區住戶黃女推著嬰兒車在樓下散步，在路過電梯廳附近的斜坡時，一支未滅的菸頭從天而降砸中孩子的眉心與右眼位置。黃女聽到哭聲後將孩子抱起，「檢查發現是在脖子裡，可以說菸頭是被寶寶用脖子夾滅的。」黃女說。

事發後第三天，黃女在網上求助，「誰有沒有好一點辦法，讓孩子脖子和肩膀上的肉能隔離，摩擦很容易裂開、流膿。被燙傷三天了，孩子都要抱著睡，我好害怕，心都碎了。」8月30日，她再次發視頻，「今天是被高空拋下菸頭燒傷的第六天，孩子還發著高燒，孩子被消毒水刺激到，淒厲地尖叫掙扎，哭得上不來氣，我和老公心都碎了。」樓上扔下的菸頭已保留，「你到底怎麼想的？好歹把菸頭掐滅了啊，把我的娃燒成這樣」。

據報導，黃女所住單元樓共26層，每層5戶，小區監控只能覆蓋一樓區域，區高空並沒有攝像頭。小區居民表示，這不是第一次發生高空扔菸頭的事。小區一位女士表示，此前在同一個位置，一個菸頭也是從高空扔下來後，掉到了自己頭上，還好自己馬上掐掉了。

報導說，警方為了找出「真兇」，對事發單元樓的所有住戶進行採血調查並與菸頭上的DNA進行比對。成功鎖定扔菸頭的「元兇」。

不少網友對全樓做DNA表示贊同，大家對於高空拋物都深惡痛絕，還說不但要做，而且應該讓「兇手」掏錢。

近年，高空拋物傷人事件頻頻發生，如果小區沒有高空監控，取證調查非常困難。針對沾了口水的高空拋物，DNA鑑定比對屢屢成為破案利器。

杭州某權威司法鑑定機構資深法醫說，這是DNA鑑定技術的一種應用。在鑑定工作中，簡稱為「同一性認定」。