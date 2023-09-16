廣東逾70隻鱷魚趁颱風天「出逃」已捕回62條 暫無傷人報告

工作人員捕到在暴雨中出逃的鱷魚。（截圖自央視新聞）

受海葵颱風殘餘環流影響，中國廣東茂名連日降下暴雨 並引發洪水 ，一處養殖場有多條鱷魚趁機逃出。綜合中媒報導，當地應急管理局表示確有此事，並提醒附近居民注意安全，非必要不要外出，目前暫未接到鱷魚傷人報告。經當地農業農村、公安、消防等部門數日的緊張搜捕，截至9月15日晚8時，已成功捕回出逃的鱷魚62條。

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中新社報導，該鱷魚養殖場位於茂名市茂南區北界羅村，事發時養殖場內共飼養了71條鱷魚，其中69條為成年鱷魚，2條為幼年鱷魚，品種為暹羅鱷。日前受到強降雨襲擊影響，該養殖場形成嚴重內澇，導致部分圍牆被大水沖塌，數十條鱷魚從兩個缺口出逃。

另據新京報報導，當地部門接報鱷魚出逃後，迅速組織工作人員利用鐵絲網對養殖塘決口進行圍蔽，防止養殖場內鱷魚再次外逃。

事件發生後，當地政府部門組織了公安、武警、民兵、消防以及專業捕鱷魚隊伍，在養殖場內外展開24小時地毯式搜查、捕捉。此外，還在養殖場周邊約2公里範圍內，設置了51個哨點，33支巡邏隊伍，通過加大宣傳力度，呼籲勸導區域內村民做好防範，不要靠近和踏入養殖場鄰近水域，確保安全。

目前，養殖場內的水塘積水仍未抽乾，場內剩餘鱷魚數量還無法確定。當地正全力加快搜捕，確保周邊人民群眾的生命安全。