13歲女水杯倒漂白水 23同學中毒

家長疑在班級群道歉。(取材自九派新聞)

上海一間初中日前疑似發生投毒事件，多名學生飲用不明液體後出現身體不適，經初步調查，該校兩名女學生將具有清潔漂白作用的混合液倒入同班學生的水杯內，引發這次事件，家屬已在班級群道歉。

九派新聞報導，事發於上海上南中學東校，經初步調查，該校楊姓女學生與同班鄭性同學，趁體育課期間返回教室，將具有清潔漂白作用的混合液倒入同班學生的水杯內，當同學們上完體育課返回教室後，多數人拿起水就喝，之後才看到水杯裡有未完全溶解的沉澱物，急忙通報教師，然而已然造成全班23名學生中毒，10多人因此洗胃。

警方表示，所幸治療後都沒有大礙，已於當晚出院，目前恢復上學，案件則會同教育部 門進一步調查中。受影響的同學經送醫治療，均於當晚出院，現已恢復正常上課，警方正會同教育部門開展進一步調查。

據荔枝新聞報導，網傳涉事女生家屬已在班級群道歉，有網友發布多張聊天截圖顯示，家長寫下，「我們內心充滿了心疼、不安、愧疚，擔心班裡孩子因身體受到傷害，同時為失職沒有教育好自家孩子而愧疚。一夜無眠，我們也知道這個時候無論怎麼道歉都補償不了已經造成的傷害，但還是懇請各位接受我們發自內心的對不起。」