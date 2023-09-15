廣西男買商鋪出租竟被改成公廁 開發商敗訴卻不復原

男子買下店面出租，豈料竟被改造成公共廁所。（取材自微博）

廣西的劉先生先前以120萬元人民幣全款買了兩間商舖，並委託出租，沒想到竟被擅自改成了公共廁所，他為此與賀州華美立家商業管理有限公司打官司，一審二審均勝訴，法院判決對方將商舖恢復原狀。但劉先生說，已經過去三個星期了，對方根本不願意履行判決。

瀟湘晨報報導，劉先生提起這段糟心事直呼「晦氣」，「120萬的商舖是全款買的，是我父親畢生的積蓄」。

劉先生說，在購買商舖一段時間後，有人聯繫他，說可以將商舖委託中間人出租。雙方在銷售中心與賀州華美立家商業管理有限公司簽署合約後，對方承諾為了統一管理，不管租給誰，第一年、第二年的租金 標準分別為總房款的5%。

劉先生提供的一份合同約定可以看到，委託期限是5年，自2022年5月1日起至2027年4月30日止（2022年1月1日至2022年4月30日為項目招商籌備期，在此期間劉先生不收取租金，商舖使用權歸賀州華美立家公司所有），簽訂時間為2021年10月4日。

據報導，直到2022年8月，他去實地考察，意外發現自己的商舖竟然被改成了廁所格局。「蹲廁裝置、排水系統基本完成了，我要求對方整改被拒，2022年9月，我的商舖被作為公共廁所投入使用。兩間商舖，剛好一個男廁所，一個女廁所。」

無奈之下，劉先生將賀州華美立家商業管理有限公司起訴至法院，要求對方恢復原狀，並在一審、二審中勝訴，但判決已經三個星期了，對方並不願意整改，也不願意履行判決。

劉先生很無奈，之前的租金是半年一付，現在對方以正在打官司為由，不肯支付2023年上半年的租金，「租金不給，房子不改，我不知道該怎麽辦了，只能去法院申請強制執行。」

至於為什麼要將劉先生的商品改成廁所，賀州市中級人民法院的二審民事判決書裡，華美立家公司的上訴狀中表述：本案涉及的商舖是華美立家建材家居廣場內的建築，家居廣場整體形象與商場配套離不開公共設施的配備，滿足顧客、經營者的基本需求的行為不應該上升為傷害人格尊嚴的程度，人之三急的解決恰恰保障了商場內更廣大人群基本的人格尊嚴。基於整體規劃，衛生間是必要設施，該司有權依托委托權限進行統一調配。

但二審法院認為，劉先生的商舖具有一定的商業價值，華美立家公司擅自改成廁所，改變了房屋性質，導致商舖商業價值受損，可能影響其再出租。