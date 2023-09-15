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山東縣府拆毛澤東雕像 20天後百公里外當石材出售

中國新聞組／北京15日電
毛粉集資打造的漢白玉毛澤東雕像。（取材自微信）
毛粉集資打造的漢白玉毛澤東雕像。（取材自微信）

山東省郯城縣一座中共開國領導人毛澤東雕像，被毛粉指控上月落成典禮前夕被當地城管連夜「盜走」。「小偷」還沒抓到，近日再傳出這座4.3米高以漢白玉製作的雕像，疑因手臂被砸斷，被賤賣到莒南縣一家石雕廠。毛粉氣憤質疑，殘缺的毛像出現在百公里外的石雕廠，是當局企圖「銷毁證據」，甚至「穩控涉事群眾」，要求官方儘速查出竊賊並重新立像。

山東省郯城縣毛粉集資以漢白玉打造的這座毛澤東雕像，原定8月26日在郯城縣郯城鎮大黃樓村舉行落成典禮，不料在9月9日毛澤東去世47周年前夕的8月24日，整座雕像不翼而飛，毛粉在紅歌會網站發文質疑雕像被盜，並指有村民目睹當地城管部門找來吊車、鏟車連夜盜走毛澤東雕像，只留下水泥基座，要求當局追查嚴辦。

之後，據報導，郯城縣有關部門在8月底表示，毛澤東雕像已經找到，完好無損並安全保管，正在申報選擇合適地點樹立。有網友稱郯城縣公安局接線員說，經過派出所調查核實，雕像不見了這件事並非盜竊，而是因為村民建的毛澤東雕像沒經過有關部門批准，且違規占用耕地，政府相關部門才暫時移走保存。但至今未見樹立。

毛主席雕像不翼而飛。（取材自微信）
毛主席雕像不翼而飛。（取材自微信）

離奇的是，「向陽早堂」9月14日在紅歌會再發文指出，郯城毛像近日已在百公里外的莒南縣找到，但手臂已被砸斷；「他們為了銷毀證據，把毛主席雕像拉到莒南石雕廠想按漢白玉石材價格賣掉，莒南石雕廠老闆一看是殘損的毛主席雕像，沒有接受。」指控當局異地運輸毛像，是試圖「銷毁證據」。

郯城縣大黃樓村毛主席雕像基座。（取材自微信）
郯城縣大黃樓村毛主席雕像基座。（取材自微信）

文中並指，20天過去，郯城縣有關部門至今仍毫無悔過自新之意，仍然沒有任何說法，甚至「不惜一切手段、一切代價『平息輿情』」，「電話問候本省異地群眾，穩控涉事群眾」。他們要求有關部門兌現「擬擇時機地點重新敬立」的承諾。

中共

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