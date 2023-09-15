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中國多地現「不明飛行物」 天文專家：應該是火箭雲

中國新聞組／北京15日電
受訪者發布的圖片。（取材自極目新聞）
受訪者發布的圖片。（取材自極目新聞）

墨西哥國會近日展示的「木乃伊」引發究竟是否有外星人的爭議。無獨有偶，中國多地市民近日都拍攝到高空出現「不明飛行物」，甚至被天文界人士認定「明確正體前均可認定為UFO」，同樣引發爭論。專家則稱，這些應該都是人工形成的火箭雲。而宣稱可認定為UFO的天文界人士，據報導已被踢出國內某知名天文愛好者群聊。

極目新聞報導，9月13日晚，北京、河北、河南、山東、天津等地，有市民拍攝到高空中出現的兩束光照，大約一分鐘後逐漸消失，不少網友稱其是不明飛行物。這個不明飛行物到底是什麼，引發網友熱議。

河北保定市民馬先生表示，13日晚8時許，他在前往競秀區一學校接孩子的途中，看見高空出現兩束類似探照燈的光源且不斷上升，兩束光不到30秒便消失，「第一次看到這種現象，覺得還挺震撼。」

天津市民石先生（化姓）稱，13日晚8時15分，他在南開區保陽道附近，看到西邊高空中出現「不明飛行物」。「一開始是兩個，有兩束光，之後合併成一個大光暈，越來越模糊。」

幾乎在同一時間，北京市民張女士（化姓）也看到這一現象，「這是什麼，是外星人嗎？」張女士在社交平台發布視頻時配文寫道，這一現象持續了15秒，她認為是一種巨型飛行器。河南鄭州、山東泰安的多名網友也稱在同一時間看到了同一現象。

國內一家天文台觀測站的天文專家表示，她將相關視頻發給多位天文專家，一致認為這一現象是發射某種航天器後形成的火箭雲，是一種人造奇觀；「視頻中能明顯看到它在高速旋轉。」地面發射某種航空器後，尾部會產生高溫，加之強烈的氣流，就會形成如探照燈一樣的奇特現象，無論是白天或是夜晚，都能看見。

另據快科技報導，濟南七星天文台在6天時間裡3三次拍到「不明飛行物」引發廣泛關注和爭議。首先是9月1日凌晨2點左右，一道黑色軌跡快速上升，又以直線畫遠方山體處消失。然後是9月5日凌晨5點左右，相同位置出現四個黑色環狀物體，軌跡呈現弧形後消失。最後是9月6日晚上8點，一個線狀發光物體呈曲線狀滑落，最終消失在樹林旁。

濟南七星天文台9月5日凌晨5點左右在天空拍到的四個黑色環狀物體「不明飛行物」。（...
濟南七星天文台9月5日凌晨5點左右在天空拍到的四個黑色環狀物體「不明飛行物」。（取材自濟南時報）

山東天文學會副理事長、濟南天文學會秘書長牛桂華指出，在明確正體之前，這三次不明飛行物均可認定為UFO。但這一說法遭到了眾多專家和天文愛好者的質疑。

劉博洋利用鳥類飛行照片處理後的結果，像極不明飛行物。（取材自濟南時報）
劉博洋利用鳥類飛行照片處理後的結果，像極不明飛行物。（取材自濟南時報）

天體物理學博士劉博洋指出，這幾次的所謂不明飛行物，已有實驗初步證實是某款監控攝像頭開啟「時域降噪」（多幀疊加）功能手，拍到的鳥類、昆蟲或者蝙蝠所產生的拖影，並得到了不少圈內人的認可。但仍然有人（暗指牛桂華）通過媒體認定是UFO，這是對公眾的重大誤導。

據報導，因為多次「無視」天文愛好者的客觀分析，牛桂華已經被踢出國內某知名天文愛好者群聊。牛桂華對此表示遺憾。

UFO 北京 河南

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