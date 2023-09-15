副校長稱女生紮辮子戴首飾是勾引男同學 網：活在清朝

女生紮辮子示意圖。（取材自微博）

近日有網友反映，中方職中潘姓副校長當眾罵學生稱「女生紮辮子、戴首飾、穿喜歡的衣服，就被說勾引社會青年，勾引男同學。」質疑副校長不當說話方式傷及學生的自尊心。消息經報導引發其他網友跟進批評稱這名副校長「恐怕還活在清朝」。湖南懷化中方縣教育局 對此回稱，已要求相關教師在開展教育教學工作時要注意方式方法。

九派新聞報導，9月8日，有網友在紅網「百姓呼聲」投訴指出，潘姓副校長當眾罵學生，「女生紮好看點的辮子，佩戴首飾，穿自己喜歡的衣服，就被說勾引社會青年，勾引男同學。」

該網友質問，學校是學習的地方，佩戴首飾固然不妥，「可為什麼不能好好說呢？這些字眼是一個老師、一個副校長說出來的嗎？學生就沒有自尊心嗎？」

網友在紅網「百姓呼聲」投訴。（網頁截圖）

這名網友還反映，學校早上沒水刷牙洗臉，晚上沒水洗頭洗澡，「洗著洗著澡就沒水了，身上全是泡沫」，「從開學到現在，就沒正常洗過一次澡，反映了很久也沒解決」。學校採取的包餐製，讓他們每天下午只能在吃飯和洗澡中選一個，以致「先吃飯就要等著晚上才能洗澡，晚上人又多，只有晚上12點後才能舒服的洗一個澡。」

中方縣教育局14日回覆稱，關於投訴該校副校長當眾罵學生的問題。經核實，該校學生校園行為規範及課堂行為規範規定，在校學生應著校服，儀表端莊，不得染髮、燙髮、戴耳環和佩戴首飾等，教師根據以上要求正常開展教育教學工作。教育局已要求相關教師在開展教育教學工作時，一定要注意方式方法。

關於投訴該校食堂的問題。經核實，該校是全日制寄宿制學校，為了學生的健康成長，該校嚴格監管食堂飯菜的質量、服務質量，並嚴格遵守物價收費規定。另有關該校生活用水，經核實，學生宿舍存在水壓不足的相關情況，現已與自來水公司進行實地勘察，將盡快予以解決。

據公開資料，中方縣職業中等專業學校原始校址處在中方縣瀘陽鎮金塘村，現設懷化市工業園區內，學校始建於1969年。學校現有專職教師116人，在校學生1300多人，分設南、北兩校區。