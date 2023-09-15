黑龍江男北京四通橋掛反習橫幅 失聯近年 妻女親友被禁錮老家

去年20大開幕前夕，來自黑龍江齊齊哈爾的彭立發在北京市四通橋掛反習布條，隨後被警方逮捕，至今仍下落不明。圖為澳洲廣播公司駐台北記者Bill Birtels當時在社群媒體轉發照片。（取材自X平台）

去年20大 開幕前夕，來自黑龍江齊齊哈爾的彭立發在北京 市四通橋掛反習橫幅，隨即被警方逮捕，至今即將屆滿一年仍下落不明，他的妻女和東北老家親友則全都被當局嚴密監控和封鎖。

美國之音報導，關注彭立發事件的活動人士和志願者持續查尋，發現跡象顯示，彭立發的妻子韓洋和女兒彭韻凝被送至彭立發的黑龍江農村老家、齊齊哈爾市泰來縣寧姜蒙古族鄉的勤儉村（現已合併到雄壯村）737組監控，連帶他們的家人、家鄉公安機關和同村鄉親等相關消息也被嚴密封鎖。

據報導，有關注此事的人士曾寄快遞信給韓洋至上述地址卻被擋，顯然門外和入鄉路口已布建警察和便衣人員把守，致電當地派出所詢問為何阻擋快遞，對方拒絕透露姓名，但反覆追問他的身分。

維權網站「民生觀察」日前報導，有吉林女網友前往黑龍江看望彭立發的家人，多名警察卻出面攔截並把她帶走，扣押失聯逾24小時後獲釋。

2022年10月13日中共第20屆黨代會揭幕的3天前，48歲男子彭立發（網名彭載舟）在北京四通橋拉橫幅「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。他透過高音喇叭吶喊「要吃飯，要自由，要選票，罷課罷工罷免 獨裁國賊習近平」，國際媒體紛紛予以跟進報導。