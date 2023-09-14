我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

北極鯰魚炫富 深圳查完不公開 被轟「權力的傲慢」

中國新聞組／廣州14日電
「北極鯰魚」炫富事件調查結果「不予公開」，被質疑為「權力的傲慢」。 （取材自微博）
「北極鯰魚」炫富事件調查結果「不予公開」，被質疑為「權力的傲慢」。 （取材自微博）

5個多月後，深圳市交通運輸局回覆「前交通局長孫女」「北極鯰魚」炫富事件調查結果，稱「事件不屬於政府信息，我局決定不予公開」，大眾期待落空，不少網民表示，「等了個寂寞」、看到了「權力的傲慢」。

影音來源：YouTube

海報新聞報導，事件緣於今年3月，帳號名為「北極鯰魚」的網民在社交平台發「家裡有9位數」、家人「感覺貪了」、「潤」到了澳洲等言論引發關注。被質疑炫富後，「北極鯰魚」又發布大量貶低中國人的不當言論引起了網民激憤，要求深圳市交通運輸局對前局長鍾╳賜--「北極鯰魚」的爺爺進行調查。

報導指出，事情發酵後，深圳市交通運輸局曾在3月24日通報表示，已就相關信息開展核查， 一直到6月29日有關部門始終未發布公告，深圳市紀委表示還在對此事進行調查，等待通告；直到日前網民曬出深圳市交通運輸局「不予公開」的答覆函。

報導稱，不少網民們在深圳市交通運輸局「不予公開」的答覆函中看到的是「權力的傲慢」，質疑相關部門是在藉助拖時間讓該事件悄然過去；還有網民表示，早在幾個月前就有媒體曝出北極鯰魚一家早就移民澳洲了，目前在國內的鍾家人也都身兼要職，既然不好查，那乾脆就不查了吧。

不少網民留言，「等了五個月就等來這樣的答覆，深圳交通局真有一套」、「這是真查到大頭了，想像不到多大」、「這敵人不僅在內部，還在指揮部啊」。

「北極鯰魚」的炫富言論。 （取材自微博）
「北極鯰魚」的炫富言論。 （取材自微博）

澳洲 移民

上一則

河南教育企業讓旗下老師貸款2千萬養公司 已有人影響徵信

下一則

四川瀘山「跳水猴」走紅 還會去女生宿舍「串門」、圖書館翻書

延伸閱讀

中國學者訪澳洲遭搜查住所、沒收筆電 學術界憂北京報復

中國學者訪澳洲遭搜查住所、沒收筆電 學術界憂北京報復
中國學者突遭當局搜查 澳洲學術界擔憂北京報復

中國學者突遭當局搜查 澳洲學術界擔憂北京報復
深圳暴雨破7極值 車站變汪洋 珠海、廣州等地也成災

深圳暴雨破7極值 車站變汪洋 珠海、廣州等地也成災
女子從香港入境深圳 胸口藏16隻活蜥蜴 網友驚呼好恐怖

女子從香港入境深圳 胸口藏16隻活蜥蜴 網友驚呼好恐怖

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

2023-09-09 23:04

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢