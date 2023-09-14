北極鯰魚炫富 深圳查完不公開 被轟「權力的傲慢」

「北極鯰魚」炫富事件調查結果「不予公開」，被質疑為「權力的傲慢」。 （取材自微博）

5個多月後，深圳市交通運輸局回覆「前交通局長孫女」「北極鯰魚」炫富事件調查結果，稱「事件不屬於政府信息，我局決定不予公開」，大眾期待落空，不少網民表示，「等了個寂寞」、看到了「權力的傲慢」。

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海報新聞報導，事件緣於今年3月，帳號名為「北極鯰魚」的網民在社交平台發「家裡有9位數」、家人「感覺貪了」、「潤」到了澳洲 等言論引發關注。被質疑炫富後，「北極鯰魚」又發布大量貶低中國人的不當言論引起了網民激憤，要求深圳市交通運輸局對前局長鍾╳賜--「北極鯰魚」的爺爺進行調查。

報導指出，事情發酵後，深圳市交通運輸局曾在3月24日通報表示，已就相關信息開展核查， 一直到6月29日有關部門始終未發布公告，深圳市紀委表示還在對此事進行調查，等待通告；直到日前網民曬出深圳市交通運輸局「不予公開」的答覆函。

報導稱，不少網民們在深圳市交通運輸局「不予公開」的答覆函中看到的是「權力的傲慢」，質疑相關部門是在藉助拖時間讓該事件悄然過去；還有網民表示，早在幾個月前就有媒體曝出北極鯰魚一家早就移民 澳洲了，目前在國內的鍾家人也都身兼要職，既然不好查，那乾脆就不查了吧。